Atractivo centro de estudios técnicos para jóvenes en Jalapa

JALAPA

Eddy Alexander Espinoza Centeno, de 20 años, se había resignado a dedicarse a trabajar la tierra junto a sus padres, en la recóndita comarca El Paraisito, en Murra. Pero con esfuerzos logró culminar el tercer año de secundaria, porque la escasez de recursos no le permitió trascender, y se quedó con los deseos de ser un profesional.



“Pero la suerte estaba conmigo. Por casualidad llegó a mi comunidad un técnico del Magfor a ver trabajos de un proyecto; habló con mis padres y me ayudó a conseguir una beca, como que Dios envía las cosas”, narró sobre el giro que tomó su destino con esa inesperada visita.



Eddy Alexander ahora está interno en el Centro Politécnico Profesional del Norte (CPPN), antes conocido popularmente como CETA, estudiando para ser técnico agrónomo, convencido de que al volver a su municipio ofrecerá sus servicios para potenciar la producción agrícola. “Agradezco al gobierno, a los licenciados Dámaso Vargas y Edwin Calero Sarantes, por darme esta oportunidad, que espero aprovechar para sacar buenas calificaciones”, prometió.



Calero Sarantes, Director del Politécnico, dijo que el ejemplo del joven de Murra es un reflejo del crecimiento que ha logrado en un año este centro de estudios, a partir de las nuevas políticas emanadas del ejecutivo del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).



Con siete carreras para titularse en dos años

Dijo que antes la matrícula era de 135 alumnos, y solamente se ofrecía el nivel de técnico medio en agronomía, iniciando con sexto grado de primaria. Ahora, en 2008, se incrementó a 341 estudiantes, pero con el requisito de tercer año de secundaria. “Se quitó lo de sexto grado porque no podíamos graduar a adolescentes; el Código de la Niñez y Adolescencia prohíbe contratarlos, además, de que aquí algunas prácticas resultan pesadas para menores de edad”, explicó el titular del CPPN.



Añadió que instituciones estatales y privadas ya solicitaron la lista de futuros profesionales para ser contratados. “El año pasado egresaron 24 profesionales en agronomía, los que de inmediato pasaron a trabajar en la asistencia del Bono Productivo Alimentario”, destacó.



Según la información proporcionada a EL NUEVO DIARIO, el abanico de opciones se amplió, y ofrecen carreras técnicas en agronomía, veterinaria, administración de empresas, secretariado ejecutivo, contabilidad, forestería e informática. También es abierto a capacitaciones para distintos ciudadanos que deseen certificar algún oficio aprendido empíricamente, como electricistas y fontaneros.



Calero Sarantes explicó que los estudios se ofrecen por módulos, con la finalidad de certificar los semestres o años que el estudiante vaya avanzando. “Si por cualquier razón se retira, tiene la opción de volver al centro y continuar sus estudios, aquí en alguna en una universidad”, anotó.



Formación con

valores éticos

Los aranceles son muy baratos. La matrícula es de 70 córdobas y la mensualidad de 60. Pero se puede obtener una beca completa. El director del CPPN dijo que en las coordinaciones con alcaldías, algunas de éstas han enviado a jóvenes con ese beneficio.



También mencionó la distribución de 207 becas aprobadas por Inatec, las cuales han sido distribuidas a través del poder ciudadano departamental, Alcaldía de Jalapa, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal y el Ministerio de Educación, este último para que beneficie a hijos de maestros.



Los cambios en este centro son notorios, desde su moderna y atractiva infraestructura, que ha sido ampliada y remozada con pinturas y jardines, hasta nuevos espacios para entretenimiento y otros dotados con modernos equipos para la pedagogía. Los jóvenes gozan de alimentación balanceada, lograda en gran parte con los productos cosechados en el propio centro de estudios.



El director resaltó la tenencia de 54 manzanas para las prácticas en distintos rubros agrícolas, ganado mayor y menor para el aprendizaje de su manejo y desarrollo; 50 manzanas de pinares en la zona de la comarca Macaralí para las prácticas forestales. Cuentan, además, con una moderna planta procesadora de lácteos, donde los estudiantes aprenden a manufacturar queso y mantequilla.



El personal docente es de alta preparación y experiencia académica, como ingenieros agrónomos, forestales, licenciados en química, física, español y formación laboral. La metodología de estudio es 70 por ciento prácticas y 30 de teorías.



El centro enfatiza entre los jóvenes la promoción de valores éticos, las relaciones humanas y las buenas costumbres.



El CPPN se subvenciona con recursos del Inatec y propios, que obtienen de la prestación de servicios a instituciones privadas y estatales, así como de la comercialización de excedentes de la producción agrícola y ganadera.