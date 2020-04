A enfocarse

Richard Durrett, del Dallas Morning News, tiene una nueva visión sobre el futuro de Vicente Padilla. Considera que el hombre clave para conducir al éxito al nica es el catcher Gerald Laird.



En el primer partido le tocó recibirle a Jarrod Saltalamachia y su pitcheo no provocó ninguna reacción del joven con el apellido más largo en las Grandes Ligas, pero después del trabajo del jueves, Laird expresó un par de cosas que podrían cambiarle el futuro al chinandegano.



Cuenta Durrett que un día de la semana pasada acercó la silla al casillero de Padilla para sostener una pequeña conversación. Laird estaba siguiendo las indicaciones del manager Ron Washington para establecer una mejor relación con los lanzadores y una de las primeras recomendaciones que le hizo fue “tenés que olvidar lo que pasó la temporada pasada y enfocarte en 2008”.



“Le dije que espero mucho de él. Tiene un brazo vivo, gran material y sabe lo que debe hacer. Sólo necesita juntar eso mental y físicamente. Tiene tremendo material y ante mis ojos es un ganador de15 partidos cada año”, dijo Laird.



Laird descubrió que uno de los problemas que condujo a Padilla por una campaña de pesadilla fue su dolor en el codo y entrar dos veces a la lista de lesionados. Pero a Laird no le preocupa eso, el catcher estaba convencido de que con salud y trabajando con más concentración con hombres en base, lograría mejores resultados.



“Los lanzadores afectan su tiempo y la selección de sus lanzamientos. He insistido en eso. Creo que en esta ocasión no se va a preocupar mucho por los corredores que encuentre en base. Sé que ellos van a retomar eso, siento que cada uno puede hacerlo mejor y les repito que sólo deben enfocarse en sus lanzamientos”, comentó el catcher.



Padilla dijo que estaba encantado con sus primeras presentaciones y que se sentía mejor ahora que en el spring training del año pasado. Una prueba de que se encuentra en un mejor estado físico es el hecho que con dos en base no se presionó mucho y obligó a uno de los artilleros a conectar un elevado a los jardines.



“Dejaron de preocuparle tanto los corredores, hizo un buen trabajo con eso”, agregó Laird. Padilla tuvo buen control con su bola rápida, hizo que su curva rompiera fuerte y fuera más efectiva. Fue una gran apertura y ahora suma cinco entradas sin permitir carrera limpia y sólo dos hombres se le han colocado en posición anotadora.





Firmó hansack

Los Medias Rojas de Boston firmaron a 18 de sus jugadores ayer incluyendo al nicaragüense Devern Hansack, que terminó recibiendo 390 mil dólares por la temporada. Jonathan Papelbon recibió un incentivo y se le aumentó hasta 750 mil dólares.