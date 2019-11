Duele no estar en ese repechaje Perdimos el último tren

¿Por qué no está nuestra Selección Nacional de béisbol en un torneo clasificatorio para Juegos Olímpicos en el que se mueven desde ayer Alemania, España, Sudáfrica, México, Corea, Canadá, Australia y Taiwan? El aficionado que ha nacido, crecido, desarrollado y envejecido en un país acostumbrado a vivir literalmente con los spikes puestos, se rasca la cabeza y pregunta: ¿No deberíamos estar ahí en Taiwan, peleando con el corazón en los dientes?

Los Mundiales se iniciaron en 1938 con sólo dos equipos, Inglaterra y Estados Unidos, y desde la segunda edición en 1939, Nicaragua siempre estuvo involucrada, hasta que se aplicaron variantes recientemente. En 1984, cuando se realizó el primer torneo de demostración en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, la Selección pinolera estaba ahí, como también lo estuvo en las Copas Intercontinentales, Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos. Toda una historia de presencia constante más allá de las múltiples amarguras.



Regresemos al momento clave, finales de agosto e inicios de septiembre de 2006. Una Selección Nacional con el soporte del pitcheo encabezado por Julio Raudez, Aristides Sevilla, Oswaldo Mairena, Franklin Sánchez, Boanerges Espinoza y ese inagotable veterano que fue casi siempre Asdrudes Flores, más el esfuerzo ofensivo que podrían ofrecer Henry Roa, Justo Rivas, Jorge Luis Avellán, Adolfo Matamoros, Danilo Sotelo, Sandor Guido, Yasmir García, Stanley Loáisiga y Eddy Talavera, pretendía quedar en los cuatro primeros lugares de un evento que reunía a Cuba, Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Panamá, Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Ecuador.



Fuimos a Cuba atraídos por un doble objetivo: si quedábamos en los cuatro primeros, un nivel que habíamos alcanzado incluso en Mundiales, con la presencia de los equipos asiáticos, avanzaríamos a una fase de repechaje y tendríamos opción de pelear un sitio para competir en el último torneo olímpico de béisbol. Obviamente el favoritismo de Cuba y Estados Unidos para conseguir los dos boletos directos nos reducía a fajarnos por terminar en tercero o cuarto lugar; y el segundo propósito era, en caso de no poder socar lo suficiente, terminar en los seis primeros y asegurar pasaporte para el próximo Mundial.



No logramos ni lo uno, ni lo otro. Quedamos en séptimo lugar luego de protagonizar algunas batallas con ribetes de intenso dramatismo, como las que se perdieron ante México, Canadá y Panamá, habiendo registrado victorias espectaculares sobre Dominicana y Venezuela. Así que perdimos el último tren para unos Juegos Olímpicos salvando con dificultad el viaje a los Panamericanos de Río, y ahora, con nuestro orgullo deportivo bruscamente arañado, estamos viendo cómo desde ayer, ocho equipos disputan las tres plazas pendientes para estar en Beijing junto a Cuba, Estados Unidos, Japón, Holanda y el local China.



¡Qué difícil es ahora todo para nosotros! La pelota sigue siendo redonda, pero el mundo del béisbol se ha vuelto cuadrado.



