Un trabajo convincente

Aristides Sevilla está convencido de que puede convertirse en el décimo nica en ascender a las Grandes Ligas, y desde el campo de entrenamiento de los Padres de San Diego, con hechos, sigue demostrando que no se trata de un simple sueño.



Ayer dio otra demostración de su determinación por la grandeza, lanzando 1.1 entradas sin carrera ante los Diamondbacks de Arizona, que perdieron 6-3 ante los Padres, en un partido que Sevilla estuvo a punto de acreditarse la victoria porque recibió y mantuvo un empate 3-3. Pero la ofensiva de San Diego reaccionó hasta que había dejado el montículo.



El nica apareció en la quinta entrada relevando a Justin Hampson, quien salió explotado luego de sacar dos outs y permitir el empate de Arizona. Sevilla entró con corredores en tercera y segunda y a pesar de que llenó las bases, otorgando un boleto, ponchó al siguiente bateador para retirar el episodio.



En el sexto, retiró a los dos primeros bateadores pero después aceptó doblete de Mike Reynolds, pero no hubo consecuencia, porque retiró el último out en elevado al central.



“He mejorado mucho, no porque antes estaba lanzando mal, sino porque me presionaba saber que estaban los jefes mirándome. Pero desde el anterior relevo y más en éste, ya me olvidé de eso y me siento con mucha confianza”, cuenta Sevilla desde Estados Unidos, notablemente emocionado por su trabajo.



“Pero lo que más me tiene animado es que me trajeron en una situación complicada y resolví. Demostré que pueden tener confianza en mí y como siempre con mi sinker bajito”, agrega.



Sevilla conocía que del cuerpo técnico aseguraron a Evelio Areas Jr. que el nica aún no se veía con mucha confianza en la lomita y debía trabajar más en ese sentido.



“Cuando entré a relevar solo recordé lo que me dijo Evelio. No quiero que tengan ningún motivo para no subir este año en las Grandes Ligas. Éste va ser mi año y voy a poner todo mi empeño para que así sea”, concluyó Sevilla.



El leonés ahora resume 4.2 entradas de dos carreras limpias, para efectividad de 3.86, con ocho hits, tres boletos y dos ponchados en cuatro salidas.