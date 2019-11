En abril deciden futuro de LNBP

Colaboración



El futuro de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional, podría decidirse el próximo 11 de abril, fecha que se definió para otro intento de reunión entre los socios para saber qué sucederá con este ambicioso proyecto.



Para ayer estaba señalada una segunda reunión, sólo se presentaron los representantes del Bóer y León. Piero Cohen, Presidente de la directiva del Chinandega, se excusó y nadie levantó la mano de parte del San Fernando.



Bayardo Arce, Presidente de la directiva del Bóer, y Edwin Cordero, presidente de la LNBP, confirmaron que habrá reunión para el próximo 11 de abril, pero podrían tomarse medidas drásticas para con los socios ausentes, especialmente aquellos que aún no han cumplido con el pago de sus compromisos económicos.



“Decidimos convocar dentro de un mes, pero advirtiendo que si a esa reunión no cumplen las deudas, si no pagan ese día, tomaremos decisiones drásticas sobre las franquicias, y podrían ofrecerse a los interesados. Se definirá el futuro de la Liga”, dijo Arce.



Actualmente, la LNBP adolece por falta de recursos económicos por el incumplimiento de varios socios. Ayer, León enteró una fuerte cuota de dinero, que servirá para el pago administrativo, como el alquiler de la oficina y del personal que ahí labora. Pero no todos han cumplido.



La LNBP tiene previsto realizar en el mes de mayo el Campeonato Nacional Juvenil, pero su montaje y el futuro de la organización dependerán de la reunión de todos los equipos socios.