¿Green o Campbell?

Siempre he pensado: ninguno como Willie Mays. Él ha sido el pelotero más completo de todos los tiempos, capaz de juntar tacto, poder, brazo, velocidad y facilidad para fildear, utilizándolos al mismo tiempo con una efectividad impresionante. Deberían de tener una pintura de Mays en el Palacio de Versalles.



Cuando creces como yo, mientras se desarrollaban las once temporadas del béisbol profesional entre 1956 y 1967, piensas en Duncan Campbell cuando te preguntan ¿Quién puede ser el pelotero más completo en la historia de nuestro béisbol?

Stanley Cayasso, el “Caballo de Hierro”, indiscutiblemente ha sido el más grande símbolo, pero Campbell, calificado desde sus inicios como un big leaguer en potencia, y quien avanzó hasta el nivel Triple A en la organización de los Piratas de Pittsburgh, era capaz de hacerlo todo, y todo lo hacía bien. Tenía “el combo” de la grandiosidad, cada vez más escaso. Valía la pena ir a verlo en acción.





ALGO LES HIZO FALTA

Pedro Selva bateaba con tal precisión, que parecía haber estudiado ese difícil arte en Oxford o en Cornell, pero no se le podía pedir algo más. Tacto y poder, sin brazo, sin piernas y sin guantes, ese fue Selva. Tenemos a Rigo Mena quien co-existió con Campbell siendo un paracorto tan sensacional, que de haberlo visto Rodín, lo hubiera trabajado con el cincel maestro para una escultura, pero carecía de poder y no tenía la velocidad requerida. Ernesto López, “El Tiburón”, tanto a nivel casero como mostrando sus herramientas en el concierto internacional, provocó impacto constantemente.



Pasé largos años escuchando historias próximas a lo fantasioso de Paco Soriano, el Rey del Hit. Se decía que ”podía tocar con el mango del bate, acertarle a una mosca volando con una línea y fildear a mano limpia”. El propio Paco, quien utilizaba un sombrero tan amplio que podía ocultarlo, me lo confirmaba cada vez que conversábamos en la oficina de Carlos García durante los años 70. Pese a su grandeza merecedora de elogios encendidos, certificada por los que lograron verlo en acción, yo no podía tener una idea de sus habilidades.





CÓMO IMAGINARLO

Recuerdo al sorprendente Julio Cuarezma. ¿Cómo era posible tanta esencia en alguien tan pequeño al servicio del espectáculo? Aquel tiro que hizo durante la dramática victoria sobre Puerto Rico en el 72, su bateo desbordante en el Mundial del 74, el punch que mostró durante la Copa del 77, su rapidez, astucia, y multiplicación de esfuerzos, le permitía captar la atención, pero no se le puede comparar con alguien como Campbell.



Soñar con el pelotero completo te permite juntar en la imaginación, la consistencia física de Cayasso, el tacto prodigioso de Rigo Mena, la velocidad de Eduardo Green, la capacidad de cobertura de Bert Bradford, el poder de Selva o el de Ernesto y el brazo de Cuarezmita. Era fácil desembocar en Duncan Campbell, quien se quedó a la orilla de las Grandes Ligas víctima de un fatal accidente.



En 1999, cuando estuve en Cincinnati para ser testigo del debut en Grandes Ligas de Vicente Padilla, tuve la oportunidad de cambiar impresiones con Sandy Johnson, Asistente del Gerente General de los Cascabeles de Arizona, quien pertenció a la organización de los Cardenales, y sin preguntarle, me habló sobre Campbell, quien en los primeros días de la temporada invernal pinolera del 59, el 8 de noviembre, jonroneó contra el zurdo Jim Kaat.





PUDO SER EL PRIMERO

“Debió haber sido el primer big-leaguer nicaragüense. Llegó al campo de adiestramiento y nos impresionó a todos por su versatilidad, vitalidad y efectividad. Un gran pelotero visto desde cualquier butaca”, manifestó con singular entusiasmo, como si estuviera viendo un vídeo del formidable pelotero nacido en Punta Fría, Bluefields en 1935, y que aterrizó en el Pacífico en 1955, sólo para convertirse en 1956, en Novato del Año de nuestra pelota profesional, y más adelante, Campeón Bate de la misma Liga.





¿No tiene Campbell retadores? Hay alguien en pantalla que hace señas vigorosamente, y es David Green. Cierto, se quedó corto respecto a las expectativas sobre su potencial, pero cuando una serie de conocedores del juego, entre ellos someterlo a fuertes comparaciones, y hablaron de él como un nuevo súper estrella, es natural que el asombro nos atrape.



¿Fue una exageración? Eso creímos en principio, pero luego, mientras trataba de adaptarse, Green enseñó ese armamento que impulsó a cronistas de Puerto Rico a considerarlo un futuro Clemente, otro pelotero con todas las herramientas.





EL FACTOR DISCIPLINA

Lamentablemente, David no supo sacarle el máximo provecho a sus facultades y eso nos obliga a incursionar en el terreno de la subjetividad preguntándonos: ¿sólo especulando se puede ensayar una valoración sobre David?

No amigos, hay detalles que pueden utilizarse como soportes: Geen fue Campeón Bate en la Liga Mejicana del Pacífico, estuvo en un All Star en Serie del Caribe, fue un pelotero que robó 30 bases y conectó 15 jonrones sin trabajar a tiempo completo.



Le faltó disciplina, empeño, enfoque, para poder ofrecer lo mejor que tenía. Impresionaba siempre y luego se quedaba corto. Ocurrió en Puerto Rico, en Dominicana, en San Luis y en San Francisco.



¿Duncan Campbell o David Green? Esa es una intriga gigantesca.