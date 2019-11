Ramón retó al “Tiburón”

Cuando Ernesto López bateó 41 jonrones en la temporada 1977 con el Granada en la Liga Esperanza y Reconstrucción, y al año siguiente en el béisbol unificado quebró ese registro con uno más, quedamos convencidos de que era un récord histórico, de eterna duración en nuestro béisbol.



Es el único pelotero nica de 40 jonrones en una campaña, prestigio que se conjugaba con sus grandes actuaciones de corte internacional. Era el mejor bateador pinolero e infundía pánico ante los lanzadores del béisbol aficionado en la era del bate de aluminio.



En los siguientes quince años, batear 26 jonrones resultó una verdadera hazaña, especialmente por la falta de calendarios estables de competencia. Aparte de los 90 juegos que se realizaron en la temporada 1982-83, las otras eran de 72 juegos. Ya iniciados los años 90 se probaron temporadas de 100 juegos y la oportunidad de retar las cifras.



Fue así que en la temporada de 1992-93, el slugger rivense Ramón Padilla retó al “Tiburón”, y con 36 cuadrangulares estableció la tercera marca de jonrones, también un registro difícil de igualar en estos tiempos del bate de madera y temporadas cortas.



Padilla, que ocupa el cuarto lugar en el ranking de los máximos jonroneros en la pelota casera, con 213, en cuatro ocasiones bateó 20 o más jonrones en una temporada y es el pelotero que más veces bateó tres jonrones en un partido (6) durante su carrera, tuvo en esa campaña 92-93 su mejor actuación. Jugando por única vez 100 partidos, Ramón también produjo 99 carreras, alcanzó 248 bases y anotó 91 carreras, y bateó para .335, su máximo average.



Pero lo espectacular fue verlo tumbar cercas con gran regularidad, lo que nos hizo abrigar esperanzas por un posible récord.



En una temporada que se extendió a los 103 partidos para el Bóer, Padilla llegó a los 21 cuadrangulares en los primeros 46 partidos, al ritmo de un jonrón cada 2.19 juegos, superior al 2.24 del “Tiburón” en 1978 o su 2.59 de 1977. Muchos pensamos en la posibilidad de ver un nuevo récord antes de los 100 juegos.



Sin embargo, Ramón tuvo problemas físicos y el sistema de competencia le frenó el ritmo, especialmente cuando en la segunda vuelta se encontró con un pitcheo más estricto.



Padilla cerró la Primera Vuelta de 54 juegos con 23 jonrones, retando al “Tiburón”. Se suponía que el desgaste de los lanzadores podría serle favorable en la fase. Pero se apretó la competencia. Para la Segunda Vuelta salieron de escena los Pinoleros, Costa Atlántica, Chinandega y Productores de la UNAG, equipos a los que les bateó 15 jonrones, y su frecuencia jonronera disminuyó a tal grado que en los siguientes 50 partidos sólo pudo conectar 13 jonrones, siete de ellos al pitcheo del San Fernando.



En ese aspecto, Ernesto fue beneficiado, ya que la temporada de 1977 se dividió en tres fases, dos vueltas de 30 juegos cada uno y una larga semifinal de 48 partidos. Bateó 17 jonrones en la primera vuelta y 16 en la segunda, para sumar 33, y en la semifinal, que fue computada sólo bateó ocho jonrones. Hay que tomar en cuenta que entonces los juegos de la Liga “Espere” se realizaban en estadios pequeños, como el Santa Julia, de Jinotepe, el Juan Bautista Arríen, de la UCA y el del Ingenio San Antonio, y la mayoría de sus jonrones fueron en el estadio Flor de Caña, de Granada, paraíso para bateadores derechos.





Para el año 1978, a última hora, Feniba validó los jonrones de la semifinal, con el interés de ver al “Tiburón” quebrar su propio récord de jonrones, y lo hizo con dos en la serie contra el Cinco Estrellas, para lograr los 42. Independiente de ese “movimiento”, Ernesto había ratificado su poder, ya que necesitó de 93 partidos para establecer su marca.



Ramón Padilla retó el récord del “Tiburón” y se quedó a corta distancia. Incluso, no le hubiera servido la suma de la semifinal, ya que ahí sólo conectó un jonrón y hubiera quedado con 37.



Para los amantes de las estadísticas beisboleras les ofrecemos cada uno de los 36 jonrones de Ramón Padilla en la temporada 1992-1993 con los Indios del Bóer.





Nro. FECHA LANZADOR EQUIPO LUGAR OF INN. EB

01 28-10-92 Germán Espinoza Granada Managua CF 1º 1

02 04-11-92 Carlos Juárez Chinandega Chinandega LF 3º 1

03 04-11-92 Bayardo Aguilar Chinandega Chinandega LF 7º 0

04 08-11-92 Radbony Sánchez Granada Granada CF 5º 1

05 11-11-92 Joaquín Avendaño Dantos Managua LF 1º 2

06 14-11-92 Arnoldo Poveda Chinandega Managua LF 1º 1

07 14-11-92 Iván Vanegas Chinandega Managua L-CF 5º 0

08 14-11-92 Iván Vanegas Chinandega Managua LF 7º 0

09 15-11-92 Oswaldo Mairena Chinandega Managua RF 7º 0

10 21-11-92 Garnet Omier Costa Atl. Managua LF 9º 1

11 24-11-92 1J Ernesto González Pinoleros Managua LF 6º 0

12 24-11-92 Marvin Grijalva Pinoleros Managua LF 5º 2

13 29-11-92 Claudio Morales Pinoleros Managua L-CF 1º 1

14 29-11-92 Tomás Carvajal Pinoleros Managua L-CF 6º 1

15 02-12-92 Orlando Cuevas León Managua C-RF 5º 0

16 02-12-92 Orlando Cuevas León Managua LF 7º 0

17 09-12-92 Martín Castro UNAG Managua LF 8º 0

18 05-01-93 Mauricio Duncan Costa Atl. Managua LF 1º 0

19 06-01-93 Marvin Grijalva Pinoleros Managua LF 2º 0

20 10-01-93 Eloy Morales Sn. Fernando Managua LF 4º 0

21 10-01-93 Eloy Morales Sn. Fernando Managua CF 7º 0

22 17-01-93 Isidro Monjarrez Rivas Managua LF 9º 0

23 19-01-93(*) Irineo Vivas Chinandega Managua CF 4º 1

24 31-01-93 Laureano Cerrato Sn Fernando Masaya CF 6º 1

25 06-02-93 Reynaldo Centeno Rivas Rivas LF 2º 0

26 14-02-93 Yáder Soto León León LF 2º 2

27 17-02-93 1J Leonel Rojas Sn. Fernando Managua LF 3º 2

28 17-02-93 Oscar D. Juárez Sn. Fernando Managua LF 5º 1

29 17-02-93 Francisco García Sn. Fernando Managua LF 7º 1

30 17-02-93 Laureano Cerrato Sn. Fernando Managua LF 8º 2

31 26-02-93 Luis Peralta Granada Managua LF 2º 1

32 03-03-93 Orlando Cuevas León León LF 5º 0

33 07-03-93 Roberto Reyes Sn. Fernando Managua RF 3º 0

34 24-03-93 Oscar D. Juárez Sn. Fernando Masaya LF 7º 0

35 03-04-93 Daniel Miranda León Managua LF 4º 1

36 04-04-93 Epifanio Pérez León Managua LF 1º 2



(*) – El 100 de su carrera. 1J – Primer juego. Subrayado: Inicio Segunda Vuelta.





SIMBOLOGIA: OF: Banda en outfield.- INN.: Inning.- EB: Embasados.