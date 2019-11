Cruz no dará tregua

La Selección de Nicaragua llegará a Curazao al duelo de vuelta de las eliminatorias mundialistas con Antillas Holandesas el 26 de marzo, con la urgencia de anotar primero para igualar el marcador global, tomando en cuenta que los nicas perdieron 1-0 en Diriamba el 6 de febrero.



La Azul y Blanco necesita de cualquier manera un triunfo, porque un empate no serviría más que de consuelo de haber logrado su segundo punto en eliminatorias consecutivas en su historia en estas competencias. Peor, la derrota sería un nuevo fracaso, pese a una inversión sin precedentes.



Esas circunstancias obligarán al técnico Mauricio Cruz a preparar a sus pupilos para irse al ataque aplicando algunas variantes, que le permitirán no descuidar la transición a la defensa, porque las Antillas Holandesas demostraron que sin lucir un fútbol deslumbrante, más bien limitado, son capaces de aprovechar las debilidades del rival.



“Hemos hablado con ellos, para que estén claros de que (Antillas) en su casa va a hacer de todo para sacarnos de concentración, de nuestro sistema de juego para buscar su clasificación. Los estamos preparando sicológicamente para recibir insultos, patadas, golpes, escupitajos y no discutir por eso, más que jugando nuestro partido”, explicó Mauricio.



Sin embargo, no será la única presión que podría ahogar a los nicas en la cancha de las Antillas Holandesas, este 26 de marzo en un partido programado por la noche (6:00 p.m.).



“Estoy claro de que la clave será anotar primero, mejor si lo hacemos en los primeros minutos. Confío en que vamos a saber administrar el partido y la presión a nuestro favor. Sé que podemos jugar mejor, conocemos al rival y sabemos que podemos ganar”, agregó.



En el primer duelo, Nicaragua luego de los primeros 25 minutos tuvo problemas en mantener el ritmo de juego que le dio oportunidades claras de anotar con Wilber Sánchez, Ricardo Vega y David Martínez, jugando con balones en corto, rápidos y efectivos.



Después de ese tiempo, las cosas cambiaron, en parte porque Antillas Holandesas hizo una mejor lectura de cómo defenderse ante esas circunstancias. Por el mismo sector que Nicaragua atacaba, los caribeños se agrupaban, aprovechando que a veces se cometía abusos con el balón --teniéndolo mucho tiempo--, lo que les permitía acomodarse.



Precisamente en el momento en que mejor lució la Azul y Blanco fue cuando el equipo tocó en cortito, sin darle mucho tiempo a la defensa rival en marcarlos. También fue importante la velocidad de Wilber Sánchez por la banda, donde tuvieron problemas para marcarlo. El mismo técnico de Antillas Holandesas aceptó los inconvenientes que provocó.



El asunto es que para este duelo lo más probable es que no viaje Sánchez por su operación en la nariz, porque aunque asegura que puede jugar en dos semanas, por ahora no se garantiza que lo hará en plenitud de forma.



“No puedo decir la última palabra sobre Wilber Sánchez, porque me gustaría tenerlo pero debo esperar la palabra del especialista. No podemos arriesgar a perderlo y perjudicar no sólo a la Selección sino a su equipo, el América”, dijo el estratega.





No basta

Pero si bien es cierto que se conoce al rival, la Selección está teniendo muchas limitaciones con su preparación, algo que podría perjudicar para llegar en su mejor forma a Curazao.



Hasta ahora no se ha conseguido un fogueo internacional, menos en una cancha sintética como en la que se jugará el 26 de marzo y tampoco jugando de noche. Si algo faltaba, aún se tienen algunos inconvenientes en el sistema táctico que deben emplear ante los antillanos.



“El trabajo táctico lo estamos resolviendo. Pero necesitamos jugar más, no importa ahora con quién. Estamos pensando hacer dos partidos antes de reconcentrar al club desde el 17 de marzo, porque tal parece no se cerrará la preparación en Venezuela, como lo habíamos previsto”, explica Cruz.



Pero Mauricio es de los más creyentes en que este equipo puede sacar el triunfo, siempre que se enfoque en el trabajo, no descuide ni un minuto el juego y se acople al ataque sin caer en individualismos que maten el sistema táctico.



“Cómo no creer en la Selección si demostramos en el primer duelo que podíamos hacer goles, creamos, dominamos gran parte del juego y sólo un error increíble es el que nos tiene en desventaja, pero mínima”, dijo.