Ocotaleños a evitar sorpresa

La séptima jornada del Clausura 2008, hoy a partir de las once de la mañana, se ha visto afectada por la expulsión de la Liga del Deportivo Jalapa, que hace que ahora se jueguen sólo cuatro desafíos.



El cuadro revelación del torneo, Deportivo Ocotal, se traslada al olímpico de San Marcos a seguir causando estragos a cuanto adversario tenga enfrente. El oponente de turno es San Marcos, que viene de ser goleado por Bluefields.



Los dirigidos por Mario Alfaro no quieren sorpresas y en el campo colocará el once que ha venido dando gratas noticias a los aficionados fronterizos, que están encendidos por su triunfo 3-0 sobre el América, que los proyectó hacia el liderato del Clausura.



A pesar de las inversiones importantes realizadas por su presidente, el San Marcos afronta una racha negativa, con apenas un triunfo, frente a tres empates y dos derrotas, en los últimos seis partidos.



El equipo necesita levantar cabeza, máxime porque se acerca la tan temida zona de descenso. Por ahora hay aún siete puntos de margen, pero está claro que, de seguir así, muy pronto estaría al borde del abismo.



En el olímpico del IND, Walter Ferreti recibe a Bluefields a partir de las tres de la tarde. Los costeños, que viene de tumbar de local a San Marcos, llegan a la capital con el entusiasmo a tope en busca de los tres puntos, la escuadra rojinegra está lista para agregar a su palmarés los tres puntos ante un rival que quiere levantar vuelo.



La jornada siete del Clausura comenzará a las once de la mañana con el duelo Deportivo América-Masatepe, en el estadio Cranshaw partido en el que hará su debut como DT del los americanista Róger “Pinocho” Rodríguez.



Al Real Madriz se le conceden los tres puntos, debido a que Jalapa fue bajado a Segunda División.