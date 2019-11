Vuelve el clásico

Hoy, a partir de las tres de la tarde en el Estadio Independencia de Estelí viviremos una nueva edición de un “derbi” que despierta pasiones en todo el país. Quizá el pinolero no sea el clásico más apasionado del mundo, pero lo que está claro es que una vez en la vida hay que presenciar un Estelí-Diriangén.



Nunca será un partido más. Siempre habrá razones para el elogio desmedido o la crítica ácida que no acepte una derrota. Lo indudable, lo que no acepta claroscuros, es la pasión que levanta en la afición nicaragüense el “clásico de los clásicos”, el Estelí-Diriangén de hoy en su edición 221.



Soy de los que repiten hasta la saciedad que en estos partidos no hay favoritos, que no importa cómo llegan al encuentro ni qué dispositivo táctico utilizarán. Lo real, lo que está más allá de todo planteamiento es que la presión con la que se encara este tipo de choques eclipsa todo lo demás. Hay enfrentamientos que pueden resolverse fuera del campo con una estrategia acertada, pero en este tipo de derbis no. Se ganan y se pierden adentro del campo y aprovechando al máximo los mínimos acertijos resueltos por cada jugador.



Ahí sí podemos inclinar la balanza a favor de los de Martín Mena, porque tiene más completo al equipo que el que presentará Otoniel Olivas, que hoy no contará con tres de figuras claves: Ricardo Vega, Samuel Wilson y Elmer Mejía, los que siempre le complican la vida a los Caciques.



En conclusión, después de verter estas palabras, no tengo claro qué pasará. Desde luego que es un duelo para ver in situ, para disfrutarlo, para ver de cerca cómo se vive un partido así desde la tarde. Cuando empiece a rodar la pelota, Nicaragua se paralizará a la espera de un único grito: el de gol.