La maldición de ‘los fantásticos’

El País / Barcelona



Las pruebas realizadas el miércoles a Leo Messi confirmaron el diagnóstico que apuntaron los servicios médicos del Barça durante el descanso del partido contra el Celtic. El argentino sufre la misma lesión que le sobrevino en Mestalla, el 15 de diciembre del pasado año. La baja de Messi se prolongó entonces hasta el 19 de enero y en esta ocasión se estima que no volverá a jugar antes de seis semanas. Una rotura en el tercio proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda que le privará de disputar unos diez partidos: siete de Liga (Villarreal, Almería, Valladolid, Betis, Getafe, Recreativo y Espanyol), la semifinal de la Copa del Rey con el Valencia el día 20 y los cuartos de final de la Champions -1 y 8 de abril- y, en caso de clasificarse, puede que también la final de la Copa (16 abril).



Tampoco será una novedad que Frank Rijkaard no disponga de los cuatro fantásticos. Ocurre que Ronaldinho, Henry, Messi y Eto’o sólo han coincidido en la lista de convocados en cuatro de los 41 partidos que ha disputado el Barcelona durante la temporada: en Santander, la primera jornada de Liga; contra el Celtic, en la ida de los octavos de la Copa de Europa; en el viaje al Calderón, el sábado, y el martes, con motivo de la visita del Celtic al Camp Nou.



Cuando Henry fichó el pasado verano por el club, la duda estribaba en cómo encajaría Rijkaard a sus cuatro delanteros estrella. Lo que queda claro es que siempre que han coincidido ha jugado Ronaldinho de titular, mientras que en dos partidos fue suplente Henry, en uno Eto’o y en otro Messi.



Los cuatro jugadores han sufrido lesiones graves. Eto’o se rompió el tendón del recto anterior y estuvo parado tres meses nada más comenzar la temporada. Después, Henry fue víctima de una discopatía vertebral. Les siguió Ronaldinho, que hasta por dos veces causó baja cuando incluso estaba concentrado --una, por fatiga; otra, por una contractura que le tuvo parado cuatro partidos-- y se perdió los ocho primeros encuentros de 2008 por una tendinitis rotuliana. Y, por supuesto, Messi.



El miércoles, los servicios médicos del club, que guardan silencio desde la llegada de Ramón Canal como responsable, justificaron su praxis en el tratamiento a Messi. ‘Los servicios médicos del club quieren dejar constancia de que, desde el comienzo de la temporada, el jugador ha estado siguiendo un trabajo específico adecuado a sus características’, explica el comunicado; ‘el resultado de los datos obtenidos a través de los diferentes trabajos y controles ha facilitado la disponibilidad del jugador para cada partido. Como en cualquier lesión, sin embargo, hay un factor accidental que es difícil de prever’. Y prosigue: ‘Este tipo de trabajo específico con el jugador se continuará haciendo por lo que resta de temporada’. De acuerdo a la nota, la participación de Messi se decidía antes de cada partido.



La lesión de La Pulga ha acentuado la crisis nerviosa que vive la institución cada vez que se produce una noticia negativa. El capitán, Puyol, matizó el miércoles hasta desdecirse de las acusaciones vertidas el martes contra la prensa. El zaguero internacional, que había señalado a los medios por presionar al técnico para alinear a Messi en el Calderón, dijo: ‘Que nadie interprete mis palabras en el sentido de que los técnicos se dejaron presionar por los medios a la hora de alinear a Messi. Ni lo he dicho ni lo pienso’.



Messi tiene tendencia a romperse -ya suma tres lesiones- el bíceps femoral. Homero De Agostino, médico de la selección argentina, afirmó: ‘Se está diciendo que son las hormonas de crecimiento que le habían dado y un montón de cosas que no tienen sentido. Lo que le ocurre es por el exceso de exigencias que Messi se impone; es tan grande su demanda que supera a su propia condición. Leo siempre quiere dar un paso más de lo que puede’. Y Jordi Ardèvol, ex jefe de los servicios médicos del Barça, afirmó a OnaFM: ‘La velocidad de contracción de su músculo está fuera de lo normal. No hay que precipitarse en su reaparición por más presiones que hayan’. El club azulgrana contratará un especialista extranjero para controlar las lesiones del jugador, al que se exige igualmente un mayor control alimenticio y un trabajo más exhaustivo de prevención.



La sustitución de Messi, el único jugador que desborda, es un gran problema para Rijkaard. Giovani o Bojan pueden tener un mayor protagonismo, de la misma manera que Iniesta podría ejercer de delantero. Rijkaard podría mantener a Henry, Eto’o y Ronaldinho como titulares, aunque la alineación de los fantásticos ha comprometido el estilo del equipo, sobre todo porque desapareció el juego de las bandas.



‘Lo peor que nos podía pasar era perder a Messi. Es capaz de ganar los partidos por sí solo’, afirmó Gudjohnsen. El oso, como se le conoce en el vestuario, confesó: ‘Desde hace diez años, no recuerdo haber trabajado un solo día sin molestias’.