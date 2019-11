Pedro, impaciente

PORT ST. LUCIE



El mal tiempo y un fastidio para los viajes largos en autobús mantienen a Pedro Martínez al margen, y su punch de pitcheo bajo el abrigo.



Una cancelación forzó a Martínez a conformarse con lanzar un juego simulado aquí, y el tres veces ganador del Cy Young planea repetir ese ejercicio el martes en lugar de tolerar un viaje de ida y vuelta de seis horas a Fort Myers.



Pedro dijo que estaba contento con la sesión de 53 lanzamientos de ayer, pero se está muriendo por hacer su primera apertura de primavera, obviamente. El hecho de que su compañero de equipo Johan Santana ya haya tomado dos aperturas sólo aumenta su impaciencia.



“Usted quiere tener a la gente detrás de usted, así usted sabe cuándo un hit es un hit y quién hizo la buena atrapada”, dijo Martínez. “Eso es lo que usted necesita. Mi salud y mi pitcheo están ahí mismo. Sólo tengo que verme en situaciones críticas, en situaciones verdaderas.”



Martínez pensaba que estaba consiguiendo esa oportunidad el jueves por la noche en Viera, contra las Nacionales, hasta que fuertes lluvias y relámpagos cancelaron ese juego poco después de que los Mets llegaron de un viaje de 80 millas.



Así que después de una noche indudablemente irregular, Martínez lanzó contra veteranos recién activados, Damion Easley y Endy Chávez, y un par de jugadores de liga menor, Víctor Méndez y Chris Águila.



Con el catcher regular Brian Schneider detrás del plato, Martínez se enfrentaba a bateadores en dos segmentos de medio turnos simulados, intercalados a una pausa de cinco minutos. Él trabajó con conteo estrechos de bolas-strikes por gran parte del segundo segmento.



No había ningún jardinero, cuando imposible que se anotaran carreras, pero tanto Easley y Chávez --quienes habían sido dejados fuera del equipo por lesiones hasta ayer -- tenían más éxito. Easley bateó lo que habrían sido dos dobles, mientras que Chávez conectó sencillo dos veces.



Martínez estaba lanzando a aproximadamente 90 mph con su bola rápida y usó su cambio eficazmente. No estaba contento con su curva, pero los Mets no tenían ninguna queja después de la sesión de casi media hora. Era el segundo juego simulado de Martínez en cinco días.



“Pedro realmente maximizó lo que consiguió que saliera fuera de su juego simulado “, dijo el coach de pitcheo Rick Peterson. “Usó secuencias de lanzamiento para prepararse para la temporada regular. Lanzó la pelota bien, y no puedo estar más contento.”



Chávez estaba también impresionado, particularmente teniendo en cuenta que Pedro había perdido el mes final de la pasada temporada mientras se recuperaba de la cirugía sobre su puño de pieza rotatoria derecha.



“Está lanzando más duro de lo que el hizo el año pasado”, dijo Chávez. “Parece grande, y su cambio... Bien, todo lo que puedo decir es “Whew”.



Martínez quiere que bateadores de otros equipos digan la misma cosa, pero el programa de primavera de los Mets está conspirando contra eso.



El club quiere que Pedro empiece cada quinto día esta primavera para reflejar su esquema en la temporada regular, pero ese sitio cae la próxima semana en el mismo día de otro viaje largo de Florida a Fort Myers para enfrentarse a su viejo equipo, los Medias Rojas.



Como Martínez, de 36 años, aclaró antes de su apertura planeada el jueves, él no hace viajes largos en primavera - indudablemente no que duren tres horas cada uno. Los Mets no quieren cansarlo físicamente, tampoco.



Schneider, sin embargo, no piensa que la inactividad en juegos está lastimando a Pedro.



“Lanzó todos sus lanzamientos hoy”, dijo el nuevo relevista de los Mets. “Lo están llevando por buen camino. No es un tipo que va a necesitar mucho tiempo para ponerse en forma.”



Martínez estuvo de acuerdo, jurando a los fanáticos de los Mets que él estará listo.



“Venga este verano, estaré encima de mi juego”.