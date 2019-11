Sólo un juego sin hit

dplay@ibw.com.ni

En la vieja Liga Profesional entre 1956 y 1967, fuimos testigos de cinco juegos sin hit ni carrera. El derecho cubano Manuel Montejo, del León, Jim Weaver, del Cinco Estrellas, el curvista pinolero Willie Hooker, del Bóer, el zurdo Grant Jackson, también de los Indios, y el derecho cubano del Oriental, José Ramón López, firmaron esos trabajos de pitcheo tan magistrales como los valses de José de la Cruz Mena.



En la etapa moderna de nuestro béisbol que se inició en 1970, la lista de no hitters es larga, incluyendo algunos nombres que obligan a rascar nuestras cabezas para recordarlos borrosamente. Julio Juárez lanzó un no hitter cuando parecía que su tiempo para pretender esa proeza había pasado, en tanto Julio Moya, nunca lo logró. No puede quejarse, tiradores del calibre de Roger Clemens, Steve Carlton y Greg Maddux, que suman 14 premios Cy Young, nunca lo consiguieron.



Hasta hoy en la nueva Liga sólo hay un no hitter, lo suficientemente grandioso por haber sido estructurado en una Serie Final. El derecho panameño Lenín Picota lo logró el 23 de enero de 2005 en León. Una victoria del Chinandega 9-0, sólo alterada por un golpe a Juan Vicente López en el octavo inning, frustrando la posibilidad del Juego Perfecto.



¡Un no hitter en la primera final! ¿Quién iba a pensarlo después de cuatro juegos de pitcheo vacilante? ¡Qué enloquecedoramente imprevisible es el béisbol!

No quedaron manchas de sangre. El “verdugo” realizó un trabajo de alta cirugía mientras cortaba garras, melenas y rabo, a los combativos leones, manteniendo enmudecida y sin esperanzas a una multitud ansiosa que terminó con su sistema nervioso destrozado.



Pueden creerlo, en estas cuatro Ligas, apartando el impacto provocado por Picota, sólo se ha lanzado un juego de un hit, en el cual, también estuvo involucrado Picota. Fue el 3 de diciembre de 2004, durante una victoria de 10 por 0 lograda por el Chinandega contra el Bóer. Picota lanzó los seis primeros episodios y permitió el hit, en tanto Wilder Rayo con dos entradas firmes y Óscar Pantoja con una, terminaban de apretar tuercas a los Indios.



Un duelo que vale la pena mencionar es la batalla que Chinandega le ganó al León por 1-0 el 28 de octubre de 2005, con pitcheo de dos hits desde cada colina. Devern Hansack ponchó a 10 sin permitir hit en cinco entradas y dos tercios, enfrentando a Vicente Padilla, que trabajó seis innings con dos cohetes en contra, abanicando a tres. El cubano Arián Cruz, relevo de Hansack, permitió dos hits y la única carrera en dos entradas y un tercio. Por Chinandega continuaron Olman Rostrán, un inning y dos tercios, el ganador Mario Peña, que sacó un out, y Julio Raudez, que se apuntó salvamento trabajando un inning.



Por ahora, el único no hitter es el de Picota.