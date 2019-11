Una incógnita

USA Today



Alberto Pujols ha sido uno de los jugadores más dominantes del juego en los últimos cinco años, pero ahora descubrimos que Pujols ha estado jugando todo ese tiempo con una lesión de ligamento en su codo derecho.



¿Qué clase de números podía poner si está totalmente sano? Los Cardenales planean supervisar el tiempo de Pujols en el campo esta primavera para impedirle poner demasiada tensión cuando él lanza. Y si los Cardenales están perdiendo la pelea durante la temporada, Pujols podían decidir tener una cirugía antes de que el año termine.



Propietarios de las ligas de fantasía que tienden a evitar el riesgo dejarán que otra persona tome sus oportunidades con Pujols. Indudablemente hay otros jugadores de primera base que pueden conseguir hacer el trabajo ofensivamente.



Pero los títulos de fantasía no son ganados jugando sobre seguro generalmente. Si bastantes de sus compañeros de liga están desconfiados con las preocupaciones de la lesión de Pujols, ésta podía ser una oportunidad de conseguir a uno de los mejores jugadores del juego en un descuento. Cuando el campamento empieza, el punto de vista sobre Pujols es del 85 % cayendo el superestrella 15 % , en consecuencia. Busque una oferta.



En los Dodgers el desafío más grande del nuevo manager Joe Torre es unificar a un equipo de jóvenes y veteranos. Hay una competencia de jóvenes contra veteranos que se mantiene esta primavera tanto en los empleos de la tercera base como en el jardín izquierdo apto para los agarrones.



El novato Andy LaRoche quemó la Triple A la pasada temporada pero pareció vencido (bateando.226 en 35 juegos) cuando consiguió su oportunidad con el club grande. LaRoche podría ser el futuro tercera base de los Dodgers, pero Nomar Garciaparra podría impedirle ser digno de ese puesto, ganándose el trabajo esta primavera.



El veterano Juan Pierre ha robado al menos 45 bases en cada uno de sus siete temporadas de las ligas mayores completas, pero esa racha podía estar en peligro si Andre Ethier termina por abrir en el jardín izquierdo. El poder en desarrollo de Ethier parece satisfacer la necesidad más grande para los Dodgers, dejando Pierre como una elección peligrosa el día de reclutamiento.



•Bateador designado de los Ángeles: ésta no es una pelea que alguien quiere ganar cuando no es una pelea que nadie quiere perder. Los Ángeles tienen un exceso de outfielders y todos ellos serán usados en la posición de bateador designado, para darle a Vladimir Guerrero, Garret Anderson o Gary Matthews Jr. un descanso ocasional junto al center fielder titular Torii Hunter.



Con Juan Rivera, que también merece turnos al bate, y Reggie Willits, un suplente capaz, la profundidad de los Ángeles podría volver a los dueños locos.



•Cerrador de los Cubs: normalmente, unos tres en los servicios de fondo del bullpen de un equipo no es muy irresistible. Pero éstos son los Cachorros y uno de los cerradores potenciales es Kerry Wood. Sus días como abridor parecen haber terminado, pero su arsenal podía hacerlo un cerrador dominante.