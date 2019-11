PUÑALADA AL BARCELONA

MARCA, España



El Barcelona dimitió provisionalmente de la carrera por el título perdiendo 2-1 ante un Villarreal pétreo que se llevó un triunfo muy trabajado del Camp Nou. La clave del éxito amarillo fue la solidez defensiva y su oportunismo en ataque.



Los amarillos se llevaron el partido con dos chispazos de inspiración. En el primero, Guille Franco se coló regateando por el centro y fue derribado por Valdés. Senna no falló y puso al Villarreal en ventaja antes del descanso. Una genialidad de Iniesta, que culminó Xavi dentro del área, puso la igualdad en el marcador antes de que Tomasson asestase el mazazo definitivo. Cazorla se sacó un pase de la chistera, Eguren la dejó atrás y el danés resolvió.



Derrota en casa y el Madrid a ocho puntos. Una situación dramática para los azulgrana en un momento en que se creyó que Real Madrid, que triunfó el sábado, se sentiría afectado por lo ocurrido en la Champions.



El Camp Nou presenció un choque viril. Un cuerpo a cuerpo aderezado de constantes forcejeos, entradas a ras de hierba y acciones al límite del reglamento. Quizá por este motivo Rijkaard puso en liza toda la artillería pesada. El holandés apostó por el tridente formado por Ronaldinho, Henry y Eto'o en la punta de ataque, y dejó en el banquillo al imberbe Giovanni, a priori, el remiendo más lógico para paliar la dolorosa ausencia de Messi.



Entre los envites particulares y el juego de pizarras, el Barça asumió el dominio del partido. El talento de sus estrellas comenzó a aflorar, aunque en el caso de Ronaldinho y Henry, con cuenta gotas. El brasileño sirvió dos buenas asistencias, mientras que el francés, exento de chispa, recurrió a su gran clase para colaborar en las incisivas internadas de Abidal.



Tan sólo Eto'o ofrecía soluciones de garantías, pero maniatado el camerunés, el Villarreal preparó el golpe de efecto para enmudecer el Camp Nou. Al filo de la media hora, Guille Franco tumbó a Milito con dos fintas pero cuando se disponía a marcar, Valdés le derribó.



Senna, perfecto en la contención y fino en la creación, no tuvo piedad del guardameta azulgrana y transformó la pena máxima con autoridad. El tanto desdibujó al Barça hasta el descanso, que carente de argumentos, apenas sembró peligro sobre la portería de Diego López, a excepción de un empujón de Cazorla sobre Henry en el que Pérez Burrull pudo haber señalado penalti.



El medio manchego tomó el mando y reactivó al resto de sus compañeros. En el minuto 60', Andrés tomó el esférico en la banda izquierda, dribló sobre la línea de fondo a dos defensores castellonenses y sirvió en bandeja de plata el gol de Xavi, que entraba como una exhalación desde segunda línea.



En la línea de los últimos enfrentamientos se masticaba la remontada. Sin embargo, el buen hacer del Villarreal, bien plantado sobre el césped y ansioso de vendetta, obtuvo sus frutos. A diez minutos de la conclusión, Eguren leyó bien un magistral pase de Cazorla desde la frontal, y acto seguido centró para que Tomasson perforase la meta azulgrana y enterrase un porcentaje muy alto de las esperanzas ligueras del equipo de Rijkaard.



El Barça trató de reaccionar, siempre con más corazón que cabeza y sumido en la mediocridad de su fútbol. El Camp Nou, sobrecogido, despedía a los suyos entre pitos y rostros desencajados. Pinta mal la cosa en Can Barça. Siempre quedará Europa. O eso se dice.