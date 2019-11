México fatal

México / Notimex

La selección mexicana de béisbol complicó su posibilidad de lograr un boleto a los Juegos Olímpicos Beijing 2008, al sufrir ayer la tercera derrota consecutiva en el torneo clasificatorio, ahora por 6-1 ante Corea.



En la ciudad de Douliou, Taiwan, México fue apaleado por Corea, para quedarse en cero ganados por tres perdidos, con lo que se aleja de la posibilidad incluso de ganar uno de los tres boletos olímpicos en disputa.



Kwang Hyun Kim lanzó seis sólidas entradas y fue respaldado a la ofensiva por Taek Deum Lee y Jong Wook Lee, quienes remolcaron par de carreras cada uno en este triunfo coreano sobre la novena "azteca".



El triunfo fue para el abridor coreano Kwang Hyun Kim, quien lanzó seis entradas completas, en las que permitió seis hits y una carrera, no dio bases y abanicó a tres mexicanos.



Perdió el mexicano Walter Silva, al admitir siete hits y dos carreras en siete entradas de labor, regaló dos bases por bolas y recetó un chocolate.



Con récord negativo de 0-3, México jugará hoy lunes ante la selección de Australia, con Arturo López en la loma en busca de su primera victoria en este certamen preolímpico que otorga tres pases a los Juegos de Beijing 2008.



El primer tercio del juego se caracterizó por el sólido y hermético pitcheo de los abridores Walter Silva, por México, y Kwang Hyun Kim, por Corea.



Por México, Silva sólo permitió un doblete al abrir el juego y retiró a los siguientes ocho bateadores. Corea abrió el marcador 1-0 en el cierre de la cuarta tanda, por doble de Young Min Ko y hit de Seung Yuop Lee.



México empató en la quinta tanda con jonrón de Miguel Ojeda, quien bateó en este partido de 3-3, con un par de dobletes.



Sin embargo, el equipo asiático se despegó en el sexto capítulo a 2-1, por elevado de sacrificio y remató en la octava, con rally de cuatro carreras contra el relevista Víctor Álvarez, quien no pudo controlar a los poderosos toleteros asiáticos, entre los que destacó Jong Wook Lee con triple productor de dos carreras para poner el pizarrón en 5-1 y de paso explotar a Víctor Álvarez, quien fue relevado por David Cortés.



Ya con nuevo lanzador, México dominó a Taek Deum Lee con un elevado de sacrificio al central, para el primer out, pero en esa jugada entró el 6-1 a la registradora.