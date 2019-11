Escuchando durante los últimos 35 años cada rugir de la multitud en el Estadio Nacional, ese formidable escritor mexicano que es Juan Rulfo preguntaría como en su Pedro Páramo: ¿han escuchado el quejido de un muerto?

Después del terremoto de 1972, el Estadio Nacional, días antes el mejor acondicionado del Caribe, quedó fracturado y gimiendo. Los estudios realizados desembocaron en un diagnóstico mata-ilusiones: colocado sobre una de las más peligrosas fallas geológicas, no tenía sentido invertir en su reconstrucción.



Eso se publicitó mucho y empujó a Humberto Ortega, como dirigente del Comité Olímpico en 1979, a suspender su utilización como escenario del Campeonato Nacional de béisbol reactivado por Carlos García contra viento y marea.



Los Orioles de Baltimore se encontraron con esa medida preventiva y tuvieron que jugar en 1980 en Granada y León. Todos estábamos claros de que ubicarse en las tribunas de ese parque construido en 1948 por la administración de Somoza García era un riesgo, pero se volvió a habilitar y se reactivó su iluminación, después de haber usado el Estadio de la UCA.



Hoy se decide hacer otro estudio para llegar a un diagnóstico seguramente de defunción. La pregunta es ¿investigar qué? Las fallas geológicas deben ser las mismas y las recomendaciones de no uso están en el mismo lugar.



Así que, se trata de declarar oficialmente muerto al Estadio que tantos nombres ha tenido. Un país tan brutalmente saqueado por diferentes gobiernos no ha podido construir otro estadio. ¡Qué pena! o ¡qué bochorno!, como diría Sucre Frech.



Todos los países pobres tienen un estadio en su capital, no nosotros. Nuestro deporte se ha estado moviendo entre ruinas durante largo rato.



Marlon Torres, Director del IND, me dice que un diagnóstico definitivo obligaría a poner en marcha el proyecto de construcción de un estadio nuevo. De ocurrir eso, todos saldríamos desnudos de los baños corriendo por las calles y gritando como Arquímedes: ¡Eureka! ¡Eureka!

Qué bueno sería, porque si el fútbol lo está haciendo ¿Por qué no el rey de los deportes en el terruño como lo es el béisbol?

Visto de diferentes maneras, lo que queda de ese Estadio 60 años después de haber sido inaugurado, es una huella imperecedera del somocismo. Quizás borrar eso motive al gobierno actual.