Nota 11

En el cierre de septiembre, los Filis de Filadelfia se convirtieron en una pesadilla para los Mets de Nueva York, que desde antes del día 15 ya estaban vendiendo boletos para los Play Offs. Pisando el acelerador a fondo, impulsados por el bateo frenético de Jimmy Rollins, Chase Utley y Ryan Howard, los Filis terminaron un juego adelante, obligando a que se apagaran las luces en la Gran Manzana.



Pese a la lesión del rematador Brian Lidge, sacado de Houston, el equipo de Filadelfia sigue siendo una terrible amenaza en el Este de la Liga Nacional. Bret Myers, convertido en relevista por emergencia, salvó 21 juegos en 24 oportunidades durante 48 faenas, regresará a la rotación una vez que Lidge sea rehabilitado.



Con cinco bateadores sobre los 20 jonrones, incluyendo tres con 30 o más, los Filis van a reunir tres o cuatro impulsadores de 100 carreras según los cálculos previos, y su líder de rotación Cole Hamels, debe seguir creciendo después de 15 triunfos en 2007.



MOVIMIENTOS

Se fueron, el outfielder Aaron Rowand, el intermedista So Taguchi, los pitcheres Freddy Garcia y Jon Lieber y el infielder Abraham Núñez. Aterrizaron, el poderoso relevista derecho Brad Lidge tan necesario, el antesalista Pedro Feliz, los outfielders So Taguchi y Geoff Jenkins, y el pitcher Shane Youman.



ARMAMENTO

Shane Victorino en el center, Geoff Jenkins por la derecha y Pat Burell en la zona izquierda, patrullarán los bosques, con So Taguchi listo para entrar en acción. La combinación de Jimmy Rollins en el short y Chase Utley en segunda, es estupenda funcionando; Ryan Howard estará en primera base con Pedro Feliz, obtenido vía San Francisco en la tercera base. Detrás del plato, Carlos Ruiz.



ROTACIÓN

El zurdo de 25 años Cole Hamels (15-5, 3.39 y 177 kaes en 183 entradas) es el pistolero número uno con Bret Myers detrás, una vez que Lidge regrese. Mientras tanto, Jaime Moyer (14-12 y 5.01), un veterano ganador de 230 juegos, será el segundo brazo, con el derecho Kyle Hendrick de 24 años, (10-4 y 3.87 recorriendo 121 entradas) será utilizado como tercero, con Adam Eaton (10-10 y un espantoso 6.29 en efectividad) en la cuarta posición, y J. D. Durban (6-5 y 5.15 en 18 inicios) cerrando el grupo.



BULLPEN

Sin Lidge, no hay otra alternativa que continuar con Bret Myers, quien ganó cinco y salvó 21 en 2007, como principal brazo. El derecho Tom Gordon (3-2 y 6 salvados con 4.73) y el zurdo J. C. Romero, serán los respaldos.



ALINEACIÓN

El pelotero Más Valioso de 2007, Jimmy Rollins (.296 con 41 robos, 30 HR, 94 CE y 139 CA), es el primer bate que todos quisieran tener; Shane Victorino (.281 en 131 juegos, anotando 78 carreras) será segundo, con Chase Utley (.332, 22 HR y 103 remolques en 132 juegos) como tercero. Naturalmente, Ryan Howard (.268, 47 jonrones y 136 empujadas) bateará cuarto, seguido de Pat Burell (.256, 30 HR y 97 CE), Geoff Jenkins (.253 con Milwaukee, disparando 21 jonrones y empujando 64 carreras), Pedro Feliz (.253, 20 HR y 72 CE con San Francisco) y el catcher Carlos Ruiz (.259 con 97 hits en 115 juegos).



PRONÓSTICO

Como en 2007, son considerados segundos de los Mets, sin descartar que pueden volver a crecer lo suficiente con Lidge en el bullpen y Myers en la rotación.