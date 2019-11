Bóer jugará en el IND

El futuro del vetusto Estadio Nacional “Denis Martínez” dependerá de los estudios geológicos y estructurales que se realizarán próximamente, mientras los Indios del Bóer ya planean tener como sede el estadio “Jackie Robinson”, del IND, para el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División.



En horas tempranas, previo a la reunión de equipos, a Feniba llegó la información del director del IND, arquitecto Marlon Torres, respecto a la próxima actividad, la que se había pospuesto desde el año pasado, y de lo que se había advertido el pasado 29 de febrero.



“Teníamos la recomendación del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), para que se hiciera un análisis estructural para ver si el Estadio sirve o no, pero no se contaba con el presupuesto. Hay que hacer una serie de análisis de suelo y estructura para determinar riesgos, y decidir si se le puede habilitar o decretar su carta de defunción”, dijo Torres momentos antes de reunirse con los rectores de la UNAN y de la UNI, que podrían involucrarse en el estudio.



Todavía no se determina cuándo inician el estudio, pero se estima que una vez que estén en el terreno podría prolongarse a unos seis meses. En el terreno de juego se harán zanjas de unos 20 metros de profundidad en distintos puntos, por lo que quedará inutilizado para la práctica del béisbol.



Advertido del plan, el presidente de la directiva del Bóer, Joseph Mendoza, confirmó al estadio “Jackie Robinson”, del IND, como sede para el club en la temporada que se avecina, mientras terminan de entrenar en el Estadio Nacional.



El “Jackie” tiene capacidad para unos tres mil aficionados, pero podrían realizarse algunas mejoras, como graderíos por las bardas del left y right field para incrementar la capacidad. Carlos García es de los que piensa que se le pueden hacer las mejoras.



Para el Bóer, esta situación es un duro golpe económico, y se le está repitiendo lo de la campaña pasada, cuando por escasez de aficionados la Tribu tuvo que moverse a otras localidades y jugar como equipo de casa en La Paz Centro, La Trinidad y hasta Ciudad Darío. Ahora deben cambiar de sede, aunque cuentan con la venia de los equipos Matagalpa y Granada para que también sean home club en esos campos.



“El año pasado casi no jugamos en el Estadio Nacional, y era nuestra intención hacerlo este año. La verdad es que nos estristece, pero ya estamos sobre eso”, dijo Joseph Mendoza, tras la reunión de ayer en Feniba.



“El año pasado hubo un desgaste económico y desgaste físico de los peloteros, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que es una responsabilidad que hagan un estudio que venga a redundar en beneficio para el béisbol, y ojalá el estudio salga factible en el aspecto de que se pueda reparar el Estadio porque esto tiene mucha historia”, agrega.



Volverán para el Bóer juegos vespertinos en Managua y en terrenos que no sea el Estadio Nacional, a como sucedió en los siguientes cuatro años después del terremoto de 1972 y en el primer lustro de los años 80… El estadio “Juan B. Arríen”, de la UCA, la Quinta Susana, Chiquilistagua, Sabana Grande, Don Bosco y el San Luis fueron sedes alternas. Ahora se suma el “Jackie Robinson”, que será la sede del Bóer.