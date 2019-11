Fiesta gallera

El auge por la pasión a los gallos en Nicaragua no se puede explicar sin pasar por el aporte que ha brindado la revista “Gente de gallos”, que de la mano del periodista gráfico y siempre fanático del mundo gallero, Mario Tapia, cumple sus diez años de publicación ininterrumpida.



La celebración promete estar a la altura. Tapia, con galleros de Rivas, Somoto, Estelí, Chinandega, entre ellos los gallos del big leaguer Vicente Padilla, Carazo, Chontales, Ocotal, Matagalpa, León y Granada, participarán el sábado en el X Torneo Nacional de Gallos en los Altos de Masaya, en honor al décimo aniversario de “Gente de gallos”.



“Por cierto, en la edición número 61, viene en la portada y con una entrevista en exclusiva con Vicente Padilla, beisbolista, pero también un amante a los gallos, igual que todos nosotros. Al torneo, aunque no está en el país, Padilla enviará a cinco gallos”, comentó Tapia.



Será un torneo que lucirá los mejores ejemplares del país, de raza española, americana, chispeados, en las variantes de navaja corta y navaja larga. Para cada una de esas categorías habrá un campeón, que se definirá entre el gallero que con sus cinco gallos inscritos hayan eliminado a más en el menor tiempo posible.



“La revista ha sentado un precedente. Ha permitido a los amantes de este deporte nacional conocer las razas, cuidarlos, entrenarlos y brindar su aporte en la masificación por la pasión a los gallos. Hace diez años había dos galleras en Managua, ahora más de 50, donde llegan muchos ejemplares que antes no se veían”, dice Tapia, luciendo orgulloso la edición del décimo aniversario.



Tapia, dueño de 200 gallos de pelea y competidor en estos torneos, explica que al igual que cualquier deporte, estos animales requieren un plan de entrenamiento que va desde su alimentación, ejercicios de velocidad, reflejos, hasta “sparring” con guantes para no lastimarse.



“Éste es como un trabajo de 365 días al año. Por eso este torneo nos sirve a todos los galleros a darnos cuenta qué tipo de gallos tenemos, sobre qué mejorar para conseguir resultados. Porque nos medimos a los mejores galleros de Nicaragua, incluso nicas que vienen del exterior”, comentó Tapia.



También se premiará la mejor pelea con navaja corta y navaja larga, y a las peleas que menos duren.