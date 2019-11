Federer promete recuperar su nivel

NUEVA YORK / Reuters

El tenista número uno del mundo, Roger Federer, desechó las insinuaciones acerca de que su carrera profesional estaba cuesta abajo y dijo que utilizaría sus recientes derrotas como motivación, luego de recuperarse de un virus que lo afecta desde comienzos de la temporada.



El jugador suizo quedó eliminado en la primera ronda del Abierto de Dubai la semana pasada a manos del británico Andy Murray, en lo que fue su primer partido desde su derrota en las semifinales del Abierto de Australia ante quien luego fue el campeón, el serbio Novak Djokovic.



“En Suiza hay demasiadas especulaciones respecto a que mi carrera está terminada,” declaró el lunes el tenista de 26 años en una conferencia de prensa previa al partido exhibición contra el ex número uno Pete Sampras en el Madison Square Garden de Nueva York.



“La gente necesita saber que estoy próspero y feliz, y no triste y cuesta abajo,” aclaró.



El ganador de 12 títulos de grand slam en individuales, quien jugará el Masters Series de Indian Wells esta semana, sufrió mononucleosis luego del torneo australiano.



“Honestamente, derrotas como éstas me motivan más que nada. Intentar recuperarme, intentar demostrar que soy al que tienen que vencer,” expresó Federer, quien agregó: “Quiero mostrar que puedo hacerlo una y otra vez.”



Las derrotas consecutivas golpearon la imagen de invulnerabilidad de Federer y alimentó de confianza a sus rivales más jóvenes, que lo ven en el primer puesto del ranking ATP por la cifra récord de 215 semanas.



“Me encanta competir. Disfruto los partidos, la presión, aficionados, la cancha central. Espero que esas ganas se queden conmigo por mucho tiempo más,” dijo el suizo.



Federer afirmó que tenía ganas de participar en las Olimpiadas de Pekín en agosto y en las siguientes de Londres 2012 también, ya que era algo que lo mantenía motivado y en condiciones.



El número uno del mundo puede haber tenido su peor inicio de temporada en ocho años, pero Sampras está seguro de que volverá a la senda del triunfo nuevamente.



“De alguna manera Roger creó la apariencia de ser imbatible,” declaró el estadounidense de 36 años.



“Ahora jugará en Indian Wells y en Miami (dentro de dos semanas) y lo hará bien en ambos. Cuando sea la hora de los grandes eventos, él alzará los trofeos,” agregó Sampras. (Editado en español por Silene Ramírez)