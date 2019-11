Padilla sintió dolor

Era difícil imaginar que tanta autoridad mostrada por Vicente Padilla en el spring training con los Rangers de Texas podría sostenerla en un nivel que todos los días deslumbra por la calidad de los jugadores.



Pero ayer, cuando estaba rumbo a un buen trabajo ante los Medias Blancas de Chicago en el partido empatado 2-2, tuvo que salir del juego por un ligero tirón muscular en su cadera izquierda, que según el sitio web de los Rangers de Texas no es nada serio como para preocuparse.



Antes de eso, Padilla ofreció otro argumento claro de lo bien que llegó al entrenamiento, pues aunque admitió dos carreras en 3.2 entradas ante los Medias Blancas --sacudido por el primer jonrón--, las anotaciones fueron sucias por un error en el segundo inning y salió sin decisión. Se mantuvo con balance 2-0 y perfecta su efectividad en 8.2 episodios.



El nica abrió permitiendo hit de Jerry Owens, pero no caminó mucho la amenaza de Chicago luego de que Pablo Ozuna bateara una rola que terminó en doble play. A Jim Thome, trabajándolo con cuidado, le dio boleto y Paul Konerko falló en elevado.



Para el segundo inning, Padilla llegó hermético ponchando en forma sucesiva a Josh Fields y al cubano Aleixei Ramírez. Pero Carlos Quentin se embasó por error en tiro de Michael Young, que sirvió en bandeja para que Brian Anderson disparara su jonrón que puso adelante a los Medias Blancas 2-0.



El receptor Paul Phillips siguió con sencillo, en lo que parecía una continuación del ataque, sin embargo, Owens falló en rola al cuadro para concluir la bateada.



La reacción de los Rangers fue inmediata y explosiva. Josh Hamilton disparó cuadrangular abriendo tanda y Ben Broussard lo igualó ya con dos outs, para equilibrar el partido 2-2 ante el abridor Gavin Floyd.



En la tercera entrada, el chinandegano retiró en rola a Ozuna y aunque le dio el segundo boleto en el duelo a Thome, obligó a Konerko a batear para doble play.



En el cuarto, Padilla recibió doble de Fields, quien fue puesto out en tercera intentando hacer triple el batazo, anuló a Ramírez y salió del juego tras otorgar boleto a Quentin. El coach de pitcheo Mark Connors llegó al montículo y Padilla le manifestó que sentía un ligero dolor en la parte alta de la cadera izquierda, por lo que le solicitó su remoción para evitar consecuencias y estar listo para la próxima apertura.



Al relevo llegó Warner Madrigal que estuvo a punto de complicar más la entrada, otorgándole boleto a Brian Anderson pero sacó a Phillips en elevado.



Padilla terminó con 3.2 entradas con dos carreras sucias, cuatro imparables, tres boletos y dos ponches, además de permitir el primer jonrón en el spring training, que sin embargo no le perjudicó para mantener su efectividad en 0.00.



El partido finalmente lo ganó Texas 7x5 en 10 innings, con jonrón de dos carreras de Nelson Cruz que dejó tendido a Chicago.