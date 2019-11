Se vio bien

Pese que el campeón mundial de las 135 libras, José “Quiebra Jícara” Alfaro, está en la fase de preparación de mucha carga física, lució bien en su primera sesión de guanteo con el venezolano Pablo “El Talentoso” Vásquez, quien con un boxeo rápido y buena movilidad en el ring, jamás fue un blanco fijo.



“Me sorprendió la fortaleza que mostró Alfaro. Caminó bien sobre el ring, tapó las salidas, no lo dejó boxear a su gusto a Vásquez, quien me comentó luego de los seis rounds de guanteo que pega duro el nica”, dijo Gustavo Herrera, entrenador del campeón de la AMB, tras la sesión de entrenamiento ayer en el gimnasio Róger Deshon.



“Su estilo es muy distinto a cualquiera en el país, no encontraríamos a nadie con esa calidad. Eso nos va a permitir sumar experiencia para medirnos a Paulus Moses, porque entiendo que Vásquez tiene el estilo similar al africano. Este tipo de sparring y los que vienen pueden ser la diferencia de defender con éxito el título”, agregó Herrera.



El venezolano tiró muchos rectos a la humanidad de Alfaro, precisamente porque así se lo pidió Herrera, por tratarse de una de las características del namibio.



“Es un pegador natural, de los que te obligan a no quedarte fijo. Lo que debe tratar de trabajar es hacer más combinaciones y mover un poco más su cintura para esquivar y conectar mejor a un rival con mucha movilidad”, explicó el sudamericano.



Alfaro también mostró admiración por la calida de su sparring, porque le exigió moverse más de lo que normalmente ha hecho en algunos combates.



“Me sentí con más confianza para moverme. Lo mejor es que mis manejadores me están consiguiendo lo mejor para prepararme bien para mi pelea con Moses. Eso me está motivando más para dar todavía más en los entrenamientos”, comentó Alfaro.