Otro “no hitter” de Palacagüina

Colaboración

El pitcheo certero y fuerte del niñito Bismarck Castellón pone en la cima al pitcheo de Madriz en el XXVIII Campeonato Nacional de Béisbol Infantil AA, consiguiendo en menos de cuatro días su segundo juego sin permitir hit ni carreras.



Castellón venció 5x0 al equipo de Nueva Segovia, ratificando la calidad del pitcheo norteño, que en cuatro partidos sólo permite dos carreras, que los convierte en uno de los grandes favoritos para conquistar el banderín.



Madriz, del Grupo A, y Granada, del Grupo B, son los únicos invictos del torneo, con cuatro victorias sin derrota.



Granada, representado por el municipio de Nandaime, derrotó cuatro carreras por dos al débil equipo de La Trinidad.



Chinandega le pisa los talones a Granada, al derrotar y eliminar al equipo de la Academia del Valle de Sébaco con marcador 4 a 2.



Los occidentales tienen dos opciones para meterse en la ronda clasificatoria y es ganar su último juego (hoy) a Boaco y que Granada pierda, o bien pelear el segundo mejor lugar de los tres grupos.



Al igual que los chinandeganos, el equipo anfitrión, Puerto Cabezas, pelea para clasificar como mejor segundo lugar del torneo, al derrotar 6x4 a Carazo, al que le arrebataron el partido. Los caraceños ganaban 4-3 en la apertura del quinto episodio, pero se hundieron por errores mentales y defensivos.



Aún no hay equipos clasificados y a pesar de que Madriz y Granada están invictos, tendrán que esperar la última jornada, ya que si existe un empate en primer lugar, en cualquiera de los grupos, se define por un juego extra y no por los resultados entre los equipos involucrados, a como se ha hecho en otros campeonatos.



En otros resultados, Managua venció 1x0 a Bonanza, León venció a Matagalpa 4 a 3, y Boaco obtuvo su segundo triunfo al noquear 10x0 a la representación de Bluefields, que aun no gana en el torneo.



Posiciones: Grupo A: Madriz (4-0), Puerto Cabezas (3-1), Carazo (2-2), Nueva Segovia (2-2) Chontales (1-3) y Estelí (0-4). Grupo B: León (3-1), Rivas (2-1, un empate), Masaya (2-1, un empate), Managua (2- 2), Bonanza (2-3) y Matagalpa (0-4). Grupo C: Granada (4-0), Chinandega (2-1), Sébaco (2-2), Boaco (2-2), La Trinidad (1-3) y Bluefields (0-4).