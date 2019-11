Pacquiao y Márquez ansiosos por revancha

El mexicano Juan Manuel Márquez, campeón mundial superpluma, y el retador filipino Manny Pacquiao llegaron este martes a Las Vegas para su duelo titular del próximo sábado en el hotel Mandalay Bay.



Los dos púgiles fueron recibidos por un numeroso grupo de fanáticos, especialmente Márquez, quien defenderá la faja de las 130 libras (58,9 kilos) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



“Sabemos que tenemos un compromiso muy fuerte este sábado y por eso se hizo una gran preparación. Éste va por México”, dijo Márquez (48-3-1, 35 nocáuts), quien hará la segunda defensa del título.



Márquez, quien estuvo unos días en Los Ángeles para promocionar el combate, llegó a Las Vegas en avión, y junto a su equipo fue recibido en el Mandalay al son de rancheras de un grupo de mariachis locales.



Pacquiao hizo el viaje por carretera, también desde Los Ángeles, donde entrenó por ocho semanas para esta pelea.



“Me preparé muy duro porque Márquez es un peleador muy fuerte. Me siento muy bien y estoy listo para enfrentar este combate”, apuntó el ‘Pacman’ filipino (45-3-2, 34 KO’s), quien igualmente fue recibido por un nutrido grupo de fanáticos de su país, aunque sin música de fondo.



La función ha sido demominada “Cuenta Pendiente” y será televisada por el canal de cable HBO a través del sistema de pago por ver.



Pacquiao y Márquez se enfrentaron por primera vez el 8 de mayo de 2004 en Las Vegas, por los títulos pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional (FIB).



En ese encuentro el mexicano fue enviado a la lona en tres ocasiones en el mismo primer asalto, pero se levantó para sacarle un reñido empate al filipino, decisión que muchos consideraron injusta pues Márquez hizo más en los otros 11 capítulos para llevarse el triunfo.



“En la primera pelea Márquez se levantó de la lona tres veces y me sorprendió. Esta vez no quiero dejar dudas de mi victoria”, aseguró Pacquiao.



Para Márquez, ese primer pleito fue una experiencia aleccionadora.



“Me sorprendió en el primer round y caí tres veces, pero me levanté y le gané todo el resto de la pelea. Para mí, y todo mi equipo, esa primera pelea debió haber sido victoria”, afirmó Márquez.