¡Granada Campeón!

El equipo de Nandaime del departamento de Granada, conquistó el título del Campeonato Nacional del Béisbol Infantil AA, al vencer 5x2 a Puerto Cabezas. La final se disputó en la ciudad de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma del Atlántico Norte.



La escuadra granadina anotó primero en la cuarta entrada por doble de Freddy Acosta, quien fue impulsado por hit de Harold Morales. Puerto Cabezas peleó hasta el último inning, pero fue víctima del pitcheo de Nelson Jarquín que tiró para cuatro hits, dos boletos y siete ponches.



Granada aumentó el marcador con doblete del emergente Horacio Navas, que impulsó otras dos carreras en la sexta entrada, definitivas para el partido.



Jarquín tiró juego completo, mientras el abridor del equipo local, Herzony Castellón, lanzó bien pero no tuvo respaldo de sus compañeritos.



León quedó en tercer lugar, doblegando nada menos que a Bayardo Morales de Palacagüina, quien no permitía carreras, ni limpias ni sucia antes de este juego, y además fue autor de uno de los tres “No Hitter” que lanzó el pitcheo de Madriz.



Los norteños, se conformaron con el cuarto lugar, increíblemente, pues venían de una etapa regular espectacular, pero la ofensiva no les funcionó y cayeron 2x1 ante los leoneses.



Morales lanzó siete sólidas entradas lanzadas pero el abridor del León, Anthony Manzanares, con el relevo de Andy Duarte, se alzó con la victoria.