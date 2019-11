Pau Gasol, ala-pívot de los Lakers de Los Ángeles ha sufrido un esguince en el tobillo izquierdo, en el primer cuarto del partido que lo enfrentaba contra los Hornets de Nueva Orleans. El español ha abandonado el partido tras jugar dos minutos ayudado por el médico del equipo.



En la acción, Gasol corría a la zona para conseguir un rebote ofensivo cuando tropezó con el pie de Vladimir Radmanovic, su compañero. Los Lakers no han dado detalle de la lesión de Gasol, que esta temporada promediaba 19 puntos y ocho rebotes por encuentro. La ausencia de Gasol se ha notado y los Lakers no han podido evitar la derrota 108-98 ante los Hornets de Nueva Orleans.



Gasol, que se lesionó el tobillo cuando apenas se llevaban disputados 2:31 minutos del primer cuarto del partido, dijo sentirse optimista de no sufrir daño grave en los ligamentos.



“Se me inflamó de inmediato”, explicó Gasol después de haber concluido el partido que su equipo perdió por 108-98. “Tendremos que esperar a mañana sábado, para ver que es lo que sucede”.



El equipo viaja a Houston, donde el domingo se enfrentará al equipo local de los Rockets, que tienen la mejor racha de la temporada y la segunda mejor en la historia de la liga con 21 triunfos consecutivos. Los primeros exámenes que le hicieron a Gasol en New Orleáns, Arena, dieron negativos, pero los médicos del equipo quieren ver cómo evoluciona esta noche la lesión de, jugador español, y hacerle más exámenes cuando ya estén en Houston.