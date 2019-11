El delantero del FC Barcelona Samuel Eto’o ha afirmado que hubiese preferido jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones ante un rival como el Chelsea o el Manchester United, por considerar que la eliminatoria ante el Schalke 04 es trampa. “Hubiese preferido al Chelsea o al Manchester United, porque afrontás el partido con la idea de que va a ser difícil y duro y estás más preparado. Esta eliminatoria puede ser una trampa y esperemos no caer en ella y afrontar bien el cruce”, ha señalado.



Eto’o ha reconocido que el conjunto alemán era el preferido por buena parte del entorno azulgrana, aunque ha avisado de que no va a ser un adversario fácil: “Tengo mucho respeto al Schalke 04, porque no hay rival sencillo, pero haremos todo lo posible para pasar a la eliminatoria”. En este contexto, ha recordado la traumática experiencia en la pasada edición de la Copa del Rey ante el Getafe en la que el conjunto madrileño eliminó a los azulgranas tras remontar un 5-2 del partido de ida.



En cualquier caso, el camerunés ha subrayado que si el Barça juega a su nivel debe pasar esta ronda. “Si jugamos al cien por cien y estamos concentrados, no hay rival que nos pueda ganar. Ya veremos quién nos reta”, ha comentado el delantero, quien ha recordado que es importante disputar la vuelta en casa. Sobre las posibilidades del conjunto azulgrana de ganar las tres competiciones, ha apuntado que el vestuario catalán está preparado “para ganar los tres torneos” y asume la responsabilidad, pues el Barcelona es “uno de los dos o tres mejores equipos del mundo”.



Pide olvidarse del Madrid

En este sentido, ha valorado las palabras de Iker Casillas, quien declaró que se cambiaría por el Barça porque sigue optando a las tres competiciones: “Se lo agradezco, pero también me gustaría cambiar la situación en la Liga y tener ocho puntos de ventaja sobre el segundo”. Preguntado sobre las posibilidades del equipo azulgrana en la Liga, el camerunés ha destacado que lo importante es “no pensar en el Madrid”, sino en tratar de recortar la desventaja jornada a jornada. “Depende de nuestra capacidad de reacción, pero si vamos pensando cada día en el Madrid no vamos a ganar. Quedan once jornadas y muchos puntos por recortar, así que el domingo debemos salir al campo y ganar el partido sin fijarnos en lo que hagan ellos”, ha manifestado.



Eto’o ha afirmado que es “un honor” alcanzar los cien partidos como azulgrana, aunque aspira a jugar muchos más. “Espero llegar a los 200, seguir marcando goles y ayudando a que el equipo logre muchos títulos”, ha indicado. Respecto a la posibilidad de que Frank Rijkaard realice algún cambio táctico, el delantero ha señalado que él jugaría “hasta de portero” y ha añadido que los jugadores están “para trabajar” y el técnico para decidir sobre aspectos del juego.



Defiende a Rijkaard

Asimismo, ha salido en defensa del técnico holandés ya que considera “una falta de respeto” que se publiquen nombres de posibles sustitutos en el cargo. “Se ha hablado de Laudrup, de Mourinho, etc. Rijkaard está haciendo una gran labor y vamos a trabajar muy fuerte estos tres meses”, ha sentenciado.