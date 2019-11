Palacios a eliminatoria

El ranqueado número uno del CMB en las 105 libras, el nicaragüense Juan Palacios, podría ubicarse en las próximas semanas como retador oficial a la corona que ostenta el campeón

Oleydong Sithsamerchai, siempre que derrote en una pelea eliminatoria a Omar “El Pastor” Soto, número tres en esa categoría.



Mario García, apoderado de Palacios, recibió esta semana la noticia de Don King Productions, sin embargo todavía no tiene fecha ni lugar de este combate.



“Como estipula el reglamento del CMB, por ser número del ranking, tal es el caso de Palacios, no te ubica como retador oficial, solo cuando disputas una eliminatoria, como lo hará con Soto. Lo mejor es que ya tenemos claro sobre su posibilidad de disputar el título”, expresó García.



Palacios se está preparando para un combate que hará el 12 de abril en una velada montada por Pinolero Boxing de Marcelo Sánchez.



“Está entrenando, está muy bien, si no me equivoco anda en 110 libras para una pelea que está programa en las 109 libras. Vamos a tomar este combate de abril como la preparatoria para la eliminatoria”, agregó su apoderado.



Otro que pronto disputará el título del mundo en las 105 libras, pero de la AMB, es Román “Chocolatito” González, quien recibirá en los próximos días al mexicano Sammy Gutiérrez como uno de los sparrings que le ayudarán para su preparación.



Gutiérrez tiene un récord de 20 peleas ganadas y dos derrotas. También anuncia su apoderado, Silvio Conrado, que vendrá como sparring el colombiano John Molina.