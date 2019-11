¿Por qué ganó Márquez?

Hace cuatro años el empate provocó humeantes discusiones, y ahora, el triunfo de Manny Pacquiao sobre Juan Manuel Márquez las extiende. Las peleas cerradas que provocan fallos difíciles, son como los concursos de belleza, todo depende de la apreciación, como un safe-out en llegada de bola y corredor envueltos en una polvareda.



¿Qué sería del deporte, o de la vida, sin lo controversial? Incluso en el arte: ¿Leonardo o Miguel Ángel? ¿Mozart o Beethoven? ¿Flaubert o Faulkner?

Márquez-Pacquiao fue una buena pelea, aunque no lo suficientemente grande. Estrujante a ratos, salpicada de sangre en las dos esquinas, con una violencia sostenida desembocando en el desfiladero del dramatismo.



El fantasma de aquel despegue espectacular realizado por Pacquiao hace cuatro años derribando tres veces a Márquez en el propio primer asalto, fue desvanecido por el buen accionar del mejicano en los seis minutos iniciales esgrimiendo su larga, precisa y poderosa derecha, como un estilete.



El primer impacto provocado por Pacquiao fue como un rayo en seco. Una izquierda corta, explosiva, quebranta huesos, recibiendo a Márquez que intentaba crecer en atrevimiento mientras se desarrollaba un agitado tercer asalto.



En México, los boxeadores son “cultivados” en un paso como el de las Termópilas. Son inyectados con un excedente de audacia y se sienten atraídos a los riesgos. Márquez reaccionó rápido volviendo a mostrar fiereza y determinación, afianzándose en la media distancia con su derecha funcionando como seria advertencia, y abriendo brechas incluso para repeticiones.



Cortado en su ceja derecha por un cabezazo no intencional, Márquez restó importancia a la pequeña cortina de sangre y continuó su empuje ordenado, bloqueando efectivamente la capacidad de agresión de un Pacquiao, que confió ciegamente en su asimilación para garantizar su insistencia.



Cada uno de ellos se aproximó al caos en agresiones que finalmente fueron apagadas por la resistencia que construyeron durante una excelente preparación, y cuando Márquez conecta y hace girar su puño derecho en ese ojo de Pacquiao cubriéndolo de sangre en el octavo round, la excitación se eleva hasta el techo en el Mandalay.



¿Por qué en mi consideración, obviamente expuesta a la equivocación, ganó Márquez?

Su ofensiva fue mas intensa y precisa que la del filipino; llegó con los golpes más claros y supo sujetar la furia de Pacquiao en cambios de golpes agobiantes, dejando una sensación de equilibrio; excepto en ciertos pasajes, no lo vimos desarticularse, pese al cuido que requería ese corte en su ceja derecha; consiguió en esta ocasión evitar que el retador recortara la distancia y estableciera una propuesta candente.



Pacquiao mostró su mayor poder para pegar y recibir, pero tuvo problemas para manejar el espacio y ensayar descargas. Márquez manejó mejor sus piernas en una pelea tan difícil de juzgar como un concurso de belleza, pero que a mi me pareció favorable ligeramente para el mejicano, mejor boxeador, igualmente temerario, pero menos potente que el filipino.



“No me interesa una tercera pelea”, dijo Pacquiao, y lo entiendo.



