¿Contra quién?

LAS VEGAS

Macau deberá esperar a Manny Pacquiao. Según Bob Arum, el púgiol filipino estará de vuelta sobre el cuadrilátero el 28 de junio en una pelea transmitida por HBO PPV, para desafiar a David Díaz por el título de peso ligero.



Hace tiempo que Arum quiere llevar al filipino Pacquiao a Macau, el territorio chino que ha surgido como una de las mejores áreas de lugares de juego de Asia. Pero debido al apretado calendario de verano de Top Rank, Arum dijo que logísticamente, era imposible poder hacer una pelea allí en junio, y que iba a esperar hasta el otoño para que Pacquiao haga un combate en ese lugar.



“Tenemos muchas ganas de que Manny pelee en Macau, pero no será posible en el verano”, dijo Arum. “En el otoño será mejor. Y al Mandalay Bay le encantaría que Manny vuelva. Es un púgil que lleva a mucho público filipino”, añadió.



Díaz (33-1-1, 17 nocauts), quien estará en la tarjeta no principal de la pelea del sábado, enfrentará al poco promocionado Ramón Montano (15-4-2, 1 nocaut), en una pelea en la que no estará en juego el título, por lo tanto, aunque pierda conservará su cinturón en las 135 libras por el que deberá hacer su defensa ante Pacquiao.



Si Pacquiao derrota a Díaz durante el verano, Arum dijo que la pelea en Macau que le gustaría hacer sería: Pacquiao - Nate Campbell, quien superó a Juan Díaz para adueñarse de tres cinturones en Cancún, México.



Arum dijo además que esta semana habló con Don King, Co-promotor de Campbell, para felicitarlo por la victoria de Campbell y para hablar de la posible pelea.



“Sé que será una pelea difícil para Manny y que antes tiene que superar otras pruebas, pero si Manny gana, y si Don y yo podemos llegar a un acuerdo y hacer posible la pelea, podría llegar a ser algo fantástico. Seguro, es un gran desafío para Manny, ¿y cuál es el problema? Cuando peleas por todos esos cinturones, se supone que serán enfrentamientos duros”.



Arum dijo que tanto él como King no entraron en demasiados detalles, pero que King se mostró interesado.



“Tanto a Don como a mí nos encantaría volver a trabajar juntos para una pelea importante”, dijo Arum refiriéndose a su rival de toda la vida. “Hemos estado esperando poder hacer una pelea porque la pasamos muy bien cuando promocionamos juntos, aunque seamos los dinosaurios de este ambiente”.