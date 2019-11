Pato…¿otro Pelé?

’Pelé’ afirmó que será muy difícil que Ronaldo vuelva a jugar al más alto nivel, y animó al joven Alexandre Pato, de quien dijo que debe mejorar su cabeceo.



“Cuando se lesionó gravemente por primera vez, (Ronaldo) todavía era joven y se recuperó para la Copa del Mundo de 2002 muy bien”, recordó, pero con la lesión sufrida ahora por el delantero del Milán italiano es diferente.



“A mi modo de ver, volver a ser el mismo Ronaldo ya era difícil, y ahora no creo que lo consiga”, declaró Pelé, quien prometió “rezar” para que esas previsiones no se hagan realidad.



Dijo que Ronaldo “puede volver a jugar”, pero apuntó que “le será más difícil perder peso y volver a tener el arranque que tenía”, pues “es la segunda lesión grave que tiene”. Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de su rodilla izquierda el pasado 13 de febrero, en un partido de su equipo contra el Livorno. Los médicos calcularon que podría volver a jugar unos nueve meses después, aunque los plazos dependen de su capacidad de recuperación.



Edson Arantes do Nascimento también se refirió a la joven promesa brasileña del Milán, Alexandre Pato, de quien dijo que “para llegar al nivel que Pelé tuvo cuando jugó”, debería mejorar aspectos de su cabeza.



“Realmente, tenemos algunas cosas parecidas, pero él necesita tener la misma suerte que yo tuve. Para ser un ‘crack’, tendría que mejorar su cabeza, que todavía no es buena. De cualquier manera, todo está marchando muy bien”, indicó.



Pato fue uno de los convocados para el partido que la selección brasileña disputará en Londres el próximo 26 de marzo ante Suecia, para conmemorar la final del Mundial de 1958, que jugaron ambos equipos, y en la que Pelé, a sus 17 años, fue clave en la victoria de Brasil.



“No habrá un nuevo Pelé”, declaró el ex futbolista, ante las rápidas comparaciones que han surgido entre él y Alexandre Pato, quien a sus 18 años es una de las grandes promesas del fútbol mundial.



Apuntó también que “peligra” la supremacía del fútbol brasileño por la falta de condiciones económicas de los clubes para mantener a sus jóvenes estrellas.



En la Copa Libertadores, “ningún club, ni siquiera el Sao Paulo” puede arrebatar el liderazgo a los equipos extranjeros, “porque no consiguen mantener el equipo durante uno o dos años seguidos”, comentó Pelé durante su presentación como ‘embajador’ del Banco Santander en la Copa Libertadores, que es patrocinada por la entidad bancaria.



“Los brasileños tienen que conseguir armar un equipo si quieren conseguir vencer a Boca Juniors de Argentina”, dijo el ‘rey’ del fútbol, quien admitió que frenar el “éxodo” de los jugadores a Europa es “muy difícil” por la mayor capacidad económica de los clubes de aquellas ligas.



Pelé también culpó a la “falta de honestidad” de algunos dirigentes de clubes brasileños, en la administración de los presupuestos de los equipos. Cada año, Brasil negocia entre 700 y 800 futbolistas con las ligas extranjeras.