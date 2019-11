Convenciendo

La actuación del infielder cubano Kendry Morales en la actual pretemporada ha sorprendido hasta al mismo jugador, cuyas probabilidades de ganarse un puesto suplente en el cuadro interior de los Angelinos de Los Ángeles cada vez lucen mejor.



Morales tiene promedio de bateo de .375 con nueve imparables, seis carreras empujadas, dos jonrones y 15 bases alcanzadas en total.



‘’En los dos años anteriores no me había sentido tan bien como me siento ahora. Estoy en unas condiciones físicas excelentes’’, admitió el jugador. ``Espero seguir así, pero la decisión final la tomará la dirigencia del equipo... no está en mis manos’’.



En 2007, Morales alternó la estadía en las Mayores con un período en Triple A. Con el equipo grande, tuvo promedio de bateo de .294 con 15 carreras impulsadas y cuatro cuadrangulares en 43 partidos jugados. Debutó con los Angelinos el año anterior cuando promedió .234.



Sin embargo, aunque su bateo está dando buenos resultados, el jugador de 25 años admite que debe seguir trabajando con su defensiva. “‘Ya que es una temporada muy larga, eso se va practicando sobre el camino. Se trabaja un poco de todo diariamente y si hay algún problema en alguna faceta, entonces los coaches trabajan con uno en eso”, manifestó.



Parte de su felicidad, además de su gran pretemporada, es que el equipo se perfila competitivo en 2008 y capaz de revalidar su título como campeón de división.



“Este equipo está completo. Tiene fuerza, rapidez y pitcheo. Hay que esperar la temporada para ver si nos acompaña la suerte, pero el equipo está reforzado para bien”’, opinó.