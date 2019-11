¡Mata pitcheres!

En una encuesta informal de escuchas, jugadores, coaches y periodistas en estos entrenamientos, salieron cinco equipos con las mejores alineaciones de cara al 2008, según los consultados.



Y aunque recibieron votos los Indios, Dodgers, Angelinos, Bravos, Cachorros y Rockies, los siguientes conjuntos salieron primero, basados en sus habilidades generales. Que comience el debate:

1. Tigres de Detroit: Como dijo un coach en esta primavera, “Si ese equipo no gana la Serie Mundial, quedaré bien sorprendido, porque tienen un lineup envidiable y muy buen cuerpo montícular”.



¿Cómo podría no ser el número uno un lineup que anotó 887 carreras el año pasado --la tercera mayor en las mayores-- y luego agregara al estelar venezolano Miguel Cabrera?

Cabrera bateó .320 con 34 jonrones y 119 empujadas por los Marlins en 2007. Ahora será quinto bate detrás del tercer bate Gary Sheffield (.265, 25 HR, 75 impulsadas en 133 partidos) y el cuarto bate, el también venezolano Magglio Ordóñez, campeón de bateo y líder en dobles la temporada pasada (.363, 28, 139).



Curtis Granderson (que bateó .302 con 23 bambinazos y 23 triples-líder de la Americana-el año pasado) será el abridor, con el dominicano Plácido Polanco (.341, .388 de embasarse, 67 empujadas) como segundo. Polanco, participante en el Juego de Estrellas de 2007, tuvo la mejor proporción de turnos por ponche (19.6) en la liga la temporada pasada.



El venezolano Carlos Guillén (.296, 21, 102) bateará de sexto, seguido por el colombiano Edgar Rentaría (..332, .390 de embasarse, 12 HR, 57 empujadas), el boricua Iván Rodríguez (.281, 11, 61) y Jacque Jones (.285 en 135 juegos con los Cachorros el año pasado).



No está mal cuando tu noveno bate lleva .280 de por vida. Siete de los regulares han sido nombrados a un total de 41 Juegos de Estrellas. Y este lineup es más que ofensiva. En la línea central, el receptor Rodríguez (13), el segunda base Polanco (1) y el torpedero Rentaría (2) han acumulado 16 Guantes de Oro en total.



2. Yankees de Nueva York: Los Yankees encabezaron Grandes Ligas con 968 carreras anotadas y un promedio colectivo de .290 en 2007, y el lineup de 2008, encabezado por el JMV de la Americana Alex Rodríguez (.314, 54 HR, 156 empujadas) promete más de lo mismo.



Uniéndose a Rodríguez están el torpedero Derek Jeter (.332, 12, 73), el receptor boricua Jorge Posada (.338, 20, 90) el designado Hideki Matsui (.285, 25, 103), el segunda base dominicano Robinson Canó (.306, 19, 97) y el primera base Jason Giambi (.236, 14, 39 en 83 juegos).



En los jardines, Johnny Damon (.270, 12, 63), el dominicano Melky Cabrera (.273, 8, 73) y el venezolano Bobby Abreu (.283, 16, 101) se ven sólidos.



La edad podría convertirse en un factor con esta novena. Giambi tiene 37 años de edad y Posada llegará a los 37 en agosto. Jeter, Matsui y Abreu cumplirán los 34 en esta campaña. Damon llegará a los 35 en noviembre.



3. Medias Rojas de Boston: Con seis titulares con porcentajes de embasarse de .367 para arriba y seis que dieron 11 o más jonrones, los Medias Rojas sobre anotaron a la oposición por 210 carreras el año pasado. Y eso fue con algunas temporadas por debajo de ciertos titulares. Aún cuando no están a toda marcha, los Medias Rojas cuentan con un lineup formidable, no importa si está Coco Crisp o Jacoby Ellsbury en el jardín central.



El resto del grupo está de regreso en 2008. Los dominicanos Manny Ramírez y David Ortiz siguen como uno de los 1-2 más temidos del béisbol. J.D. Drew, el boricua Mike Lowell, Dustin Pedroia, Kevin Youkilis y Jason Varitiek conforman el resto del lineup. “Creo que serán mejores este año que el año pasado”, dijo un coach de otro conjunto. Y lo del 2007 fue suficiente para que Boston ganara su segunda Serie Mundial en cuatro años.



4. Filis de Filadelfia: Encabezados por dos Más Valiosos, el primera base Ryan Howard y el torpedero Jimmy Rollins, más un segunda base-Chase Utley-que podría ganar el premio algún día, los Filis cuentan con un cuadro sin igual.



Ese trío es piedra angular de una ofensiva que anotó 892 carreras-líder de la Liga Nacional-rumbo al título de la División Este. La adición del dominicano Pedro Féliz (.253, 20 HR, 72 impulsadas con los Gigantes en 2007) debe de reforzar la posición de tercera base. Filadelfia reemplazó a Aaron Rowand con Shane Victorino, que se traslada del jardín derecho al central, con el agente libre firmado Geoff Jenkins (.255, 21, 64 con Milwaukee el año pasado) en el bosque derecho ahora.



El jardinero izquierdo Pat Burell y el catcher panameño Carlos Ruiz están de regreso, dándole a los Filis seis regulares con 20 o más jonrones en 2007. Los Filis posiblemente anoten 900 carreras en 2008, y están por encima del promedio en defensa y con buena velocidad.



5. Mets de Nueva York: Los Mets le ganaron a los Indios por el quinto puesto. El año pasado sólo Colorado (.280) tuvo promedio colectivo por encima del de los Mets (.275) entre equipos de la Liga Nacional. Los Mets también fueron uno de solamente cinco equipos de la Nacional en superar las 800 carreras anotadas. Fueron el único conjunto de la liga con 200 bases robadas, y sólo Colorado y Filadelfia fueron mejores en porcentaje de embasarse.



¿Qué hubieran hecho los Mets si pudieran haberse mantenido en salud? Bueno, todos los equipos sufren con las lesiones. Pero no hay dudas de que el lineup de Nueva York, cuando todos están en salud, cuenta con un ataque equilibrado con buen poder, buena velocidad y buen porcentaje de embasarse.



El jardinero central boricua Carlos Beltrán tiene las cinco herramientas, y el tercera base David Wright, más el torpedero dominicano José Reyes, son estrellas en ascendencia. Los Mets estarán un tiempo sin el dominicano lesionado Moisés Alou, y nadie sabe si el boricua Carlos Delgado estará libre de lesiones.



Los Mets agregaron al catcher Brian Schneider y al jardinero Ryan Church en la temporada baja, y retuvieron al segunda base dominicano Luis Castillo. Nueva York tiene talento para seguir subiendo. Claro, si todos están en salud.