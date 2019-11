Casi todo está listo

Colaboración



Al aprobarse el calendario de juegos entre los directivos de equipo quedó casi todo listo para el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, el próximo 29 de marzo en el estadio de Granada.



El sábado 29 de marzo a las cuatro de la tarde los actuales campeones, Tiburones del Granada, esperan la visita de los Indios del Bóer para el juego inaugural. Sin embargo, ese día, a las dos de la tarde, los Indígenas de Matagalpa recibirán a la Unica, y a las cuatro en Chinandega, jugarán el Chinandega y Somonorte. Estelí quedará vacante.



Algunos cambios que se realizarán al calendario aprobado son: los Tiburones harán sus juegos dominicales en la ciudad de Rivas a las once de la mañana, y la Unica no podrá jugar en todo el mes de abril en Nindirí.



En la reunión, los directivos de Estelí le solicitaron al Matagalpa el retorno de jugadores de su organización. Estelí reclama el derecho de los jugadores José Miguel Martínez y Oscar Mejía, a los que tienen protegidos desde el año pasado por la regla de los peloteros “C”, y se llegó al acuerdo de que si ellos no vuelven al Estelí, no jugarán esta temporada con ningún equipo.



Por su parte, el Bóer jugara por primera vez en la capital el domingo 30 de marzo, a las once de la mañana, en el “Jackie Robinson” del IND, cuando se mida al Chinandega.