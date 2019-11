Invertir, sufrir y llorar

No importa cómo se llame el técnico: Fernando Marcos, Nacho Trelles, Ricardo Lavolpe, Hugo Sánchez. Ninguno de ellos ha tenido la lámpara mágica, y por supuesto, los genios no han aparecido.



El fútbol mejicano a lo largo de “mil años” ha vivido saltando como liebre asustada de tragedia en tragedia. Esquilo y Sófocles, de haber nacido en México, hubieran sido cronistas de fútbol.



Exagerando, es como si pasado, presente y futuro en México tuvieran la forma de un balón de fútbol, pero cuadrado. ¡Cuánta pasión y cuánta inversión! ¿Para qué? Los aztecas parecen tenerlo todo para ser grandiosos en fútbol, pero consiguen muy poco, casi nada.



Han organizado dos Copas del Mundo y unos Juegos Olímpicos. ¡Guau! ¿Qué otro país de América Latina se ha atrevido a tanto? Y los tres eventos han sido calificados de espectaculares en su montaje y realización.



En México hay miles de oficinas, campos modernos, jugadores en proyección, esperanzas que se multiplican. Cuentan con el empuje de un gigantesco aparato promocional. En los últimos mundiales, la mayor inversión ha sido de la televisión mejicana. Por encima del ESPN, de las cadenas europeas, de O’Globo y de los locales.



En la historia de Juegos Olímpicos, el seleccionado mejicano sólo una vez, en 1968, precisamente funcionando como sede, ha estado cerca de una medalla, la de bronce. Pero el equipo de los mariachis fue vencido 2-0 por Japón y se quedó con las manos vacías.



En Copas, en 1970 y en 1986, como locales, llegaron a cuartos de final. Fueron vencidos por Italia 4-1 en el primer caso, y en el otro, empataron 0-0 con Alemania, perdiendo en la definición por penales.



México, otrora rey de la Concacaf, ahora está en entredicho. Puede perder con cualquiera de Centroamérica, no es favorito en partidos contra Estados Unidos y está expuesto a terribles naufragios, como aquel en 1974, cuando el Haití de Emanuelle Sannon, un equipo salido de la extrema pobreza, los decapitó.



“No podíamos clasificar con una selección de ratoncitos verdes”, escribió en aquella ocasión ese ácido columnista que siempre fue Manuel Seyde en las páginas de Excélsior.



Antes de la última tragedia, se aseguró que esta Selección Sub-23, pese a las ausencias de Giovanny, Vela, Guardado y Moreno, estaba construida con la mejor generación de jugadores jóvenes de los últimos tiempos. Perder 2-1 con Guatemala y empatar 1-1 con Canadá colocó la soga en el cuello de los mejicanos, sobre todo, después de la resonante victoria por 5-0 de Canadá sobre Guatemala, que ya estaba clasificada para semifinales. El equipo de Hugo no pudo ganar por seis goles como se requería, y el 5-1 a Haití los liquidó.



Una vez más, los mejicanos parecen venir de un mundo raro, que invierten para ser lo máximo, desembocan en la falta de capacidad, son aguijoneados por el dolor y terminan hundiéndose.