Apretarán acelerador

La Selección Nacional de Fútbol se reconcentró ayer en Jinotepe para la última semana de preparación rumbo al duelo eliminatorio mundialista que hará el 26 de marzo ante Antillas Holandesa, en el “Estadio Ergilio Hato”, en Curazao.



En esta etapa, según el técnico Mauricio Cruz, en doble sesión pulirán el planteamiento táctico, más con los jugadores que no estuvieron en la pretemporada de 40 días en Brasil, como Carlos Alonso, Marvin Molina, Samuel Wilson, Emilio Palacios y Armando Collado.



Pero entre el optimismo que se respira en el cuerpo técnico, incluyendo a los brasileños Flavio Da Silva y Marcelo Koy, se nota cierta preocupación con los considerados “nuevos”, de que logren acoplarse al sistema, sin contar que algunos no llegaron en la mejor condición física. Un elemento que consumió más tiempo en la preparación.



“Ha sido difícil la preparación en Nicaragua, porque con tres días a la semana no se trabaja mucho. Pero nos gustan las dificultades, los retos, y sé que los muchachos están conscientes de que podemos sacar ese triunfo, divirtiéndose, jugando al fútbol sin pensar en la presión de ganar”, comentó Da Silva a EL NUEVO DIARIO.



Mauricio aseguró que en el último duelo ante el Diriangén, el equipo se acopló más a los movimientos tácticos, que podrían oscilar entre un 4-2-4, 4-2-3-1 y el 3-5-2, el último, más ofensivo.



“Hemos logrado afinar cambios en los sistemas de juego con los mismos jugadores que están en el terreno, sin necesidad de meter alguno. Chequeamos el vídeo del partido anterior y sabemos cómo juegan, por eso es clave hacer variantes, con cambios de ritmo, de tiempo, que nos permitan sacar el máximo provecho”, explicó Cruz.



Explicó que jugadores como Samuel Wilson y Emilio Palacios deben estar en el equipo titular aunque no estuvieron con La Azul y Blanco desde la preparación para el primer partido, que se perdió el seis de febrero en Diriamba.



“Sé que muchos están pensando en el planteamiento táctico, les preocupa que se acoplen los nuevos que llegaron, pero estoy seguro de que este club podría inspirarse en Curazao, ¿y por que no?, con el dribling y velocidad de Samuel Wilson y la efectividad de Emilio Palacios, saque Nicaragua el juego”, intervino Julio Rocha, Presidente de Fenifut.