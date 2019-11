Aquí los 18

El cuerpo técnico de la Selección Nacional, encabezado por Mauricio Cruz, definió ayer a los 18 jugadores que harán el viaje a Curazao para el duelo de vuelta de las eliminatorias mundialistas con Antillas Holandesas el 26 de marzo.



Entre los convocados resalta el nombre del delantero Wilber Sánchez, de quien se temía hiciera el equipo por su reciente operación en la nariz. Pero Cruz dijo estar satisfecho con los avances de su recuperación, y esta semana comenzó a trabajar al mismo ritmo de sus compañeros.



La lista la integran Denis Espinoza y Carlos Mendieta como porteros; Hoogly Corrales, Silvio Avilés, David Solórzano, Eustace Martin, Marvin Molina, Jaime Ruiz y Carlos Alonso como defensores.



En la media estarán Armando Collado, Franklin López, Quésler Rizo, Miguel Masís, David Martínez y Samuel Wilson, y en el ataque, Sánchez, Ricardo Vega y Emilio Palacios.



Aunque todavía no se habla del once titular para el juego, Nicaragua podría salir jugando con Espinoza en la portería, junto a Avilés, Molina, Alonso y Solórzano en la defensa. En el centro del campo, Franklin puede hacer dúo con Collado. El primero con más función defensiva mientras Collado por su velocidad y proyección al ataque tendría libertades para acompañar a los volantes.



Los volantes interiores serán Masís o Martínez por la derecha, y por el otro lado, Wilson acompañando en la ofensiva a Emilio y a Wilber.



La Selección sale de Managua rumbo a Curazao el 24 de marzo a las 6:50 a.m., para llegar a la isla a las siete de la noche. El 25 de marzo harán reconocimiento del terreno en el estadio “Ergilio Hato”.