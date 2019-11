¿Renunciará Hugo?

Diario LA OPINIÓN



Justino Compeán y Hugo Sánchez coincidieron en algo, en conferencias diferentes. Llamaron un "grave fracaso", un "momento muy triste" para el fútbol mexicano, haber quedado eliminados de los Juegos Olímpicos de Beijing.



Hugo advierte que no renuncia a la dirección técnica del Tri, pero reconoce que podría perder el puesto el 31 de marzo ante la evaluación del Comité de Dueños.



En eso coincide el presidente de la FMF. Confirma a Hugo para el juego del 26 de marzo contra Ghana en Inglaterra y que el futuro del Pentapichichi estará sujeto al veredicto de los dueños de equipos al término de la reunión del 31 de marzo.



Hugo subraya que no renunciará al puesto: "Tengo mis objetivos muy claros. Uno de ellos es estar en el Mundial de Sudáfrica. He pasado por varias etapas, se podía haber hablado o negociado que otro técnico estuviera al frente, pero yo acepté el proceso, el período para entregar cuentas es dentro de cuatro años, y entonces espero entregar buenas cuentas después de la Copa del Mundo".



El técnico subrayó que es un fracaso y una decepción no acudir a Beijing, y ni siquiera hacerlo a la fase de semifinales en Nashville.



"Es un fracaso no ir a Juegos Olímpicos. México debía estar, ésa era la meta. No se ha cumplido, es doloroso, es un fracaso grave, doloroso. Debemos aceptar con carácter y con temperamento los momentos difíciles, como en este momento lo es no haber clasificado a Beijing y haber quedado eliminados", dijo Hugo.



Luego aceptó que los resultados inmediatos, ésos que él condensa como "grave fracaso", lo exponen a perder el puesto de seleccionador mexicano.



"Mi contrato firmado con la FMF es hasta 2010, es decir, hasta el Mundial de Sudáfrica, esto no quita que en cualquier momento pueda perder el puesto al hacerse una evaluación. Hemos pasado por pruebas difíciles, como Copa de Oro, que cumplimos la meta, pero no el objetivo de ganarla, en Copa América también. Pero éste es el fracaso más fuerte que se ha tenido de los tres exámenes difíciles que hemos presentado", agregó.



Sin embargo, el técnico indica que el primer objetivo del domingo era ganar, y se cumplió, aunque no alcanzó.



"Se ganó porque se fue superior al rival. Debimos aprovechar, claro, las oportunidades de gol que se presentaron. No tuvimos eficacia, no estuvimos serenos a la hora del toque final. No fuimos capaces de concretar el porcentaje adecuado de las muchísimas oportunidades de gol que tuvimos", afirmó.



"Teníamos planeado ganar al menos 5-0, ése era el objetivo, eso bastaba para alcanzar a Canadá, pero ese gol que recibimos fue el que al final nos dejó fuera".



Justino Compeán coincide: "Es un fracaso para nosotros. Les quiero decir que tenemos una reunión el 31 de marzo, en el Consejo de Dueños, y previamente tendremos una reunión del Comité de Selecciones para hacer una evaluación de Hugo. Su contrato es hasta 2010, pero hay que hacer evaluaciones esta vez, ante esta triste situación que estamos pasando", comentó el presidente de la FMF.



"No estar en los Olímpicos ya es grave, y eso es lo que nos duele, nos mortifica, nos va a tener preocupados y ocupados, y nos obliga a repetir con dolor la palabra fracaso".



Y acepta que su cabeza corre peligro también. "Todos, todos los que estamos trabajando en la FMF estamos expuestos a los resultados y a que se tomen decisiones".



Compeán dijo que no se trata de si le gusta o no cómo maneja Hugo al Tri, sino de que es un fracaso y quienes decidirán si les gusta o no esta selección serán los dueños de los equipos, y se responsabilizó por la eliminación. "El único responsable soy yo. Que no quede duda de eso, el culpable soy yo".