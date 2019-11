México, derrumbado

CARSON/Notimex



Se consumó el fracaso y el técnico Hugo Sánchez deberá rendir cuentas, luego de la eliminación de la selección mexicana sub-23, en busca de asistir a los Juegos Olímpicos Beijing 2008, porque la victoria 5-1 sobre su similar de Haití no alcanzó para lograr ese objetivo.



Villaluz, quien falló un penalti, abrió el marcador al minuto 17, Edgar Andrade puso el 2-0 al 61, pero Leonel Saint-Preux acortó distancia 2-1, luego anotó Santiago Fernández (69), Enrique Esqueda (82) y cerró la cuenta Luis Ángel Landín, al 90.



México quedó en tercer lugar del Grupo B, con cuatro puntos, mismos que obtuvo Canadá, pero con mejor diferencia de gol, mientras Guatemala concluyó primero con seis unidades y Haití fue último, con tres. Los mexicanos empataron 1-1 con los canadienses y perdieron 1-2 frente a los guatemaltecos.



El encuentro inició con la presión extra no sólo de ganar, sino de hacerlo como mínimo por diferencia de cinco goles para ir al volado y seis por el pase automático, luego de la victoria de Canadá, en el partido previo, por 5-0 sobre Guatemala, ya clasificado.



Así que el equipo Tricolor debía meter un gol cada 15 minutos, pero se encontró con un conjunto defensivo y el primer tanto lo hizo al minuto 17 en una combinación entre los cruzazulinos Edgar Andrade, con pase preciso, y César Villauz, con excelente remate con la cabeza.



El panorama medio se limpió de nubarrones al minuto 28 con expulsión de Judelin Veska, pero los minutos pasaron inexorablemente y aunque los tricolores tuvieron claridad no pudieron con esa loza que genera la presión y los nervios para hacer, por lo menos hasta concluir el primer tiempo, más goles.



Con el inicio del segundo tiempo inició Luis Ángel Landín y continuó el dominio de los tricolores con esa persistente mala elección en el toque final para gol. La esperanza tricolor se renovó al minuto 61, cuando Villaluz mandó centro desde su lado izquierdo a la llegada de un solitario Edgar Andrade, quien empujó la de gajos para el 2-0 y se pusieron a cuatro tantos del pase automático.



Pero los haitianos, pese a estar en desventaja numérica, nunca se olvidaron de atacar y al minuto siguiente marcó Leonel Saint-Preux para evidenciar la debilidad defensiva de los mexicanos. Y otra vez los aztecas se metieron al sueño olímpico mediante recentro con la cabeza y hacia abajo de Landín para Santiago Fernández, quien sólo empujó la de gajos para el 3-1, al 69.



Villaluz reflejó aún más la presión sobre los tricolores al fallar un penal con disparo a la derecha de Johnny Placide, quien se tendió a ese lado para el desvío, al 77. Enrique Esqueda le puso emoción al sueño olímpico con anotación para el 4-1 al 82, y Luis Ángel Landín marcó el 5-1 al 90 y los mexicanos se pusieron a un tanto para por lo menos ir al volado. La última esperanza para ello se dio al minuto tres de reposición, pero Landín falló solo ante el portero y luego se dio el silbatazo final y con ello se consumó el fracaso.