Cambios en la cumbre

El Torneo de Clausura se está caracterizando por el constante movimiento en la cúspide. Ningún equipo se ha sostenido mucho tiempo como líder, en clara muestra del equilibrio entre los principales competidores.



Hasta hace sólo quince días el puntero era Ocotal, pero San Marcos lo sorprendió y bajó hasta el tercer lugar con la victoria por forfeit de Ferreti sobre Jalapa, para que los capitalinos ascendieran a la cúspide. El domingo recién pasado hubo combinación de triunfos y derrotas entre los punteros y ahora el nuevo líder es Diriangén, el tercero en el torneo.



Diriangén goleó 4-0 al América. Ocotal, que es fuerte en casa, derrotó 2-1 a Ferreti, líder transitorio. Esta combinación de resultados adjudicó el primer puesto a los diriambinos, con 20 puntos, que le sacan dos unidades de ventaja a Deportivo Ocotal y tres a Ferreti.



Diriangén, en el “Cacique Diriangén”, dio cuenta de un imprudente América, que osó en jugarle de tú a tú a un equipo que no tiene grandes nombres pero sí hombres que han demostrado que a la historia se le debe respeto.



El duelo 55 entre Diriangén y América fue cómodo para los diriambinos, porque el equipo del “Pinocho” Rodríguez no cerró la retaguardia y apostó por la ofensiva; no pudo manejar el contraataque y terminó embolsado y goleado por un equipo de mayor oficio en la cancha.



Asimismo, Ferreti no sólo perdió el liderazgo ante el equipo fronterizo, sino que fue relegado al tercer peldaño. Jugó mal en el estadio “Roy Fernández” -- cementerio de los grandes-- y regresó vencido 2-1, aunque la diferencia pudo ser mayor. Nunca tuvo el dominio del balón y siempre que llegó al arco con tiros desde lejos, no por jugadas colectivas.



Alfaro cerró bien al equipo, achicó espacios, presionó en todos los sectores y aprovechó las que tuvo para anotar a través de autogol de Silvio Avilés y Edwin Herrera.