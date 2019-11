Ronaldo aboga a la paciencia

SAO PAULO / AP

Ronaldo respondió con tono irónico al vaticinio de Pelé de que no se recuperará de su última lesión en la rodilla y que no volverá a ser el de antes.



''La verdad es que estoy contento de que haya dicho eso'', dijo Ronaldo en una entrevista que Radio Globo le hizo el domingo. ''Todos sabemos que a Pelé se le conoce por acertar mal con sus pronósticos de toda clase. Usualmente pasa lo contrario de lo que dice''.



El delantero brasileño dijo que no se siente enfadado con los dichos que su legendario compatriota formuló la semana pasada.



''Sé que es un ídolo y se le pregunta de todo. Eso a veces lo pone en situaciones difíciles'', declaró Ronaldo.



Ronaldo, de 31 años, sufrió la rotura de un tendón de la rodilla izquierda jugando para el Milan el mes pasado.



''Tengo que ser paciente'', dijo Ronaldo. ''La primera semana fue dura, pero estoy confiado y listo para enfrentar el desafío. Quiero volver a las canchas e incluso jugar con la selección''.