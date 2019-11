Maradona marca 3 goles en los 3.650 m de la altura de La Paz

Sin perder la genialidad que lo encumbró como el mejor jugador de fútbol del mundo, el ídolo argentino Diego Armando Maradona marcó 3 goles con su inimitable sello en un juego de beneficio que disputó este lunes en los 3.650 m de altitud de La Paz.



Las dianas del 'zurdo de oro' resonaron en las tribunas del estadio Hernando Siles, de La Paz, virtualmente vetado por la FIFA para el juego de partidos internacionales por su altitud, como un firme repudio al mandamás del organismo mundial del fútbol, Joseph Blatter.



Maradona, ex timonel del seleccionado de Argentina, hizo tres de los siete goles con que su equipo -en el que alinearon sus compatriotas Diego La Torre, Oscar 'Turu' Flores y Esteban Pogany. - enfrentaron al del presidente izquierdista Evo Morales y varios de los jugadores que clasificaron a Bolivia al Mundial de Estados Unidos-1994.



Aunque el partido fue amistoso, Maradona se esforzó por generar un buen espectáculo para los 25.000 asistentes en el estadio Hernando Siles, hizo fintas a su estilo, gritó y ordenó a su equipo y hasta protestó contra el árbitro boliviano Marcelo Ortubé, cuando Bolivia hizo el cuarto gol, en evidente posición adelantada.



Cada gol del 'Pelusa' fue festejado por la afición boliviana como si fuera propio y desde la tribuna se escuchaba un estruendoso "Diego, Diego, Diego". En respuesta el ex futbolista leventaba la mano izquierda y se la llevaba a la altura del corazón en señal de agradecimiento.



El partido concluyó con un 7 a 4 ante un estadio casi lleno en un festival para recaudar vituallas y medicinas para las más de 90 mil familias damnificadas por las inundaciones provocadas por feroces aguaceros durante los últimos tres meses en vastas zonas del país.



Los otros goles argentinos fueron anotados por Diego Latorre, Oscar 'Turu' Flores y Benjamín Robles, mientras que por Bolivia anotaron el presidente Evo Morales, un oficial de su cuerpo de seguridad y el ex futbolista Juan Berthy Suárez, en dos ocasiones.



Alineaciones:



Bolivia: Marcelo Torrico - Modesto Soruco, Rubén Sandy, Ricardo Fontana- Carlos Fernando Borja, Alex Contreras, Milton Melgar, Erwin Sánchez, Mauricio Ramos - Evo Morales y Marco Etcheverry.



Argentina: Esteban Pogany - Cecilio Flematti, Benjamín Robles, Fernando Armenio, Joe Fernández- Walter Keiseiro, Juan Ponce de León, Oscar Flores, Diego Maradona - Diego La Torre y Silvio Carrario.