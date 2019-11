Aristides inicia en Clase “A” Fuerte

La actuación de Aristides Sevilla con los Padres en China, fue la última con el equipo grande, luego que informaran ayer en la página oficial de San Diego, que lo bajaron a Clase “A” Fuerte con el equipo de Lake Elsinore Storm, el mismo en el que terminó el año pasado durante la Liga de California. Otros 16 peloteros fueron asignados a otras categorías.



“Era difícil que me dejarán en Grandes Ligas, porque como comentaban algunos jugadores que tienen años de estar en este nivel, el Cuerpo Técnico desde hace rato tenía su roster y difícilmente lo iban a cambiar. Pero esperé a que me enviaran a Doble A. Sin embargo, no pierdo la esperanza de que pronto voy a subir porque demostré que puedo”, explica el leonés.



Pese a todo, Sevilla goza de mucha confianza, justificada por el intercambio de impresiones que tuvo con el propio manager de los Padres, Bud Black, antes de regresar de China.



“Así como lanza, me comentó el manager al venir de China, tiene para subir. Eso motiva más viniendo de él. Pero también me alegra porque me pongo a pensar todo lo que ha pasado conmigo en dos años con los Padres. De Clase A, me protegieron en el roster de 40 para estar en el spring trainning con los Grandes”, explica Sevilla, en un tono alegre.





Aristides tiró una entrada de un hit con San Diego en China, como todo un experimentado. Retiró los tres out en rolas literalmente “podridas” al cuadro, y el imparable fue con un envío afuera para bateador zurdo, que con mucho esfuerzo el bateador lo haló por su banda.



La confianza que transmite Sevilla a través del hilo telefónico desde Estados Unidos, no parece la de un buen actor tratando de hacer su mejor papel, sino más bien, producto de la impresión que siente que está causando a sus compañeros y al cuerpo técnico.



“Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Viviendo el día a día, saliendo a cada relevo a disfrutar del juego, y creo que ellos lo han notado porque ven cómo tiro mi sinker, cómo hago fallar a los bateadores. Siento que tengo el nivel para estar aquí pero tengo que esperar cuando me den el turno”, expresó Sevilla.



“Pero eso sí, cuando llegue mi turno, me voy a matar allá arriba para que ni lo piensen en mandarme de nuevo a las menores”, concluyó.



Sevilla se va del spring training después de lanzar para una efectividad de 3.18 en 5.2 entradas, con nueve hit, tres bases por bola y dos ponches.