A última campaña

Mientras se abre espacio para los jóvenes en las alineaciones de los equipos, con la presencia obligatoria de dos menores en el terreno de juego, varios jugadores “caracterizados” jugarán su última temporada.



Uno de ellos es Próspero González, que si bien ya se despidió de la pelota profesional, en que hasta debutó como manager, tomará sus últimos turnos con el Chinandega de Argelio Córdova, según le confirmó a nuestro corresponsal Róger Olivas.



Próspero, segundo pelotero más jonronero de nuestro béisbol con 258, primero en impulsadas (1135) y anotadas (1025), y tercero en hits con 1746, será el bateador designado del equipo, atendió el llamado del directivo Carlos Estrada para estar en su último año con el manager, “que me brindó la oportunidad de jugar en éste nivel y brillar con la selección nacional”.



Pero no sólo Próspero estará en su último año. Volverá a la acción el zurdo Asdrudes Flores, quien acaba de cumplir los 47 años de edad, y el Somonorte le brindará la oportunidad de jugar, luego que la temporada pasada se quedó con el deseo y tuvo poca actividad en la Profesional.



Sorprende la reaparición de Reynaldo Centeno, el lanzador de Posoltega, inscrito por el Chinandega. Centeno, tiró en 1993 un “no hitter” contra el Granada, en calidad de refuerzo del Rivas. Estaba inactivo desde 2001, cuando actuó con el Chinandega, y su balance fue 0-2 en 22 juegos, tirando para 4.78. Ya tiene 40 años de edad y probará si aún puede sacar outs. Ya veremos.



Noel Rojas, que tiene la segunda máxima racha de juegos seguidos bateando de hit, con 34 en 1999 jugando para el Norte, estará con el Somonorte, después que el Matagalpa prescindiera de sus servicios en la última temporada pese a batear .369 en 31 juegos, y ser el tercer mejor bateador de la Liga.



Bayardo Dávila también es otro pelotero que puede estar en su último año. Se había retirado oficialmente al concluir la temporada 2006, pero se le convenció de jugar la campaña pasada, contribuyendo a la coronación del Granada. Esta vez estará nuevamente en el terreno, pero no será el titular. De momento ocupa el lugar de Julio César Raudez, quien juega en Panamá. Pero en cuanto éste regrese, Dávila podría estar en los conocidos subes y baja de los rósters.