¿Cómo se hizo el Estadio?

Tomado de la Revista de la Serie Mundial 1948



Los primeros acuerdos relativos a la construcción del Estadio Nacional datan de junio de 1941, y junio y agosto de 1942. En dichos acuerdos se propone su construcción, y luego se legisla sobre la organización, desarrollo y control de los trabajos bajo la autoridad de la Junta Constructora del Estadio.



Entre otros puntos se pensó en el terreno de la Penitenciaria, y se hizo un levantamiento de terreno comprendido entre la calle Colón, la prolongación de 4 calle Sur, y las 11 y 13 Avenida Suroeste.



En septiembre de 1943, la suma presupuestada para la construcción del Estadio, sin incluir urbanización ni piscina olímpica, fue de un millón 600 mil cordobas, tomando en cuenta que el Estadio gozaría de todas sus facilidades, precios de materiales al costo, libre importación de transportes por el empleo de ferrocarriles y maquinarias propias.



En diciembre de 1943 se comenzó el trabajo de tractores, que fue suspendido después y completado en 1948. Desde septiembre de 1943 se trabajó progresivamente en la sección de sol; se hicieron los muros que recibieron los rellenos de dichas graderías, pero se trabajó lentamente por falta de camiones y tractores. El trabajo continuó hasta junio de 1945 cuando se suspendieron las actividades, prefiriendo la Junta Constructora indicar la pequeña mensualidad asignada a la compra de materiales, para posteriormente acelerar la marcha de las mismas. Se reanudaron el primero de enero de 1946 hasta julio de 1947 con asignación modesta, tiempo en que se terminaron todos los muros de sol, se cubrió el corredor de la recta oriental y se hicieron rellenos de los chiqueros con métodos primitivos.



En los últimos meses de 1947 los trabajos estuvieron casi paralizados. Fue hasta principios de 1948 cuando se continuó el proyecto, al haberse contraído el compromiso de organizar en Managua la Décima Serie de Béisbol Amateur.



A principio de febrero, se reanudaron los trabajos en la sección de sol. Se terminaron los rellenos de los chiqueros en abril; sobre los rellenos viejos, se fueron forjando las graderías de sol, en concreto. Durante marzo y abril no se pudo dar a los trabajos el ‘incremento’ que se deseaba. El problema era el acero insoluble, pues requerían 500 toneladas para los Palcos de Sombra y la Junta prácticamente no tenía nada; de los pedidos hechos al exterior, ninguno podía ser atendido a tiempo por haberse agotado la cuota para Nicaragua.





Por supuesto que el presupuesto original de 1943 no tenía ningún valor. Al haberse adquirido la mayoría de los materiales importados a precios de reventa, trabajar día y noche ante la premura del tiempo, el aumento del precio que han tenido materiales y salarios desde 1943 a la fecha, hizo que el Estadio costará muchísimo más. A "groso modo" puede estimarse que el Estadio propiamente dicho y su campo de juego, costaron no menos de C$ 4,000.000.00 (cuatro millones de córdobas).