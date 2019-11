Abrirá Matsuzaka

TAMPA/AFP

El derecho japonés Daisuke Matsuzaka será el abridor el día inaugural de la temporada de las Grandes Ligas por los Medias Rojas de Boston, en lugar del astro Josh Beckett, comunicaron el lunes desde Tampa (Florida) fuentes del equipo campeón de la última Serie Mundial. Tras sufrir Beckett una pequeña lesión en días pasado, el manager Terry Francona decidió que Matsuzaka fuera el hombre en la lomita en esa oportunidad.



Beckett, el único pitcher el año pasado con 20 victorias, padeció hace días dolores en la espalda, por lo que el piloto no contará con él el 25 de marzo, cuando los Medias Rojas den inicio a la temporada regular en Japón frente a los Atléticos de Oakland. “Después de la situación con Beckett, Matsuzaka es el hombre ideal para ese día”, comentó Francona desde Tampa, campo de entrenamiento de los Yankees, contra quienes finalmente perdieron 8x4 en la jornada de un partido de pretemporada. Matsuzaka dejó en la campaña anterior, cuando finalmente barrieron a los Rockies de Colorado en la Serie Mundial, balance de 15-12 y promedio de carreras limpias de 4,40.



El lanzador designado para el segundo partido de la serie en tierras niponas podría ser el zurdo Jon Lester, quien trabajó el último encuentro del ‘Clásico de Otoño’ para completar la barrida ante los ‘rocosos’ de Denver.



JUPITER/ESPN

Los Marlins de Florida cambiaron a sus dos jugadores más reconocidos cuando enviaron a Dontrelle Willis y Miguel Cabrera a Detroit en diciembre. La transacción de ocho jugadores dejó al campocorto Hanley Ramírez para que lleve la batuta en la nueva ola de jugadores del equipo.



El jardinero Cameron Maybin y el lanzador Andrew Miller --mejor conocidos como “la nueva ola”-- tienen potencial genuino para convertirse en superestrellas, pero todavía no son dignos de admiración. Maybin todavía usa frenos en sus dientes, y Miller tiene una barba que necesita desesperadamente que le eche fertilizante. Sus jóvenes rostros pertenecen más a la portada de una revista juvenil que a “Sports Illustrated.” Maybin, de 20 años, bateó .250 con tres jonrones y 10 ponches en sus primeros 32 turnos en la Liga de la Toronja.



Ha hecho algunas buenas jugadas en los jardines y ha errado algunas pelotas, como se podría esperar de un joven que hace tres años estaba jugando en T.C. Roberson High School en Asheville, N.C. Miller, con marca de 5-6 y 5.69 de efectividad en las mayores, está compitiendo con Mark Hendrickson y Ricky Nolasco por el privilegio de abrir el día inaugural. Está trabajando duro para sobrepasar su inconsistencia en el punto de soltar la pelota y su tendencia a caminar demasiados bateadores. Así que no les sorprenda que el mánager de Florida Fredi González esté tratando de suavizar las expectativas.