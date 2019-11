Breves del ring

Líneas saturadas

El venezolano Jaider Parra y el mexicano Miguel Vásquez, quienes trabajarán de sparring con el campeón mundial de la AMB, José “Quiebra Jícara” Alfaro, tienen listos sus documentos migratorios para arribar a Nicaragua, pero tendrán que esperar el fin de semana para hacerlo.



“Están saturadas las líneas aéreas, por eso no hemos podido traerlos. Será el sábado o domingo de esta semana que llegarán. Lo bueno es que todo está arreglado”, dijo Alexander Marín, “Match Maker” de la Promotora Prodesa, dirigida por Silvio Conrado, apoderado de Alfaro.





William entrenará fuera

El nicaragüense William González, retador número uno de la FIB, está por marcharse fuera del país a entrenar para su pelea por título mundial ante el campeón Gallo de ese organismo, el ghanés Joseph Agbeko.



Las opciones que contemplan sus manejadores son trasladarse a México y Estados Unidos, y por ahora, la menos probable es quedarse en Nicaragua, ya que así lo ha solicitado el mismo boxeador para tener mejores resultados en su reconcentración. El nica tiene como fecha probable para medirse al africano, el nueve de mayo en Florida.





Venezolano vs. mexicano

Para la velada del próximo cuatro de abril montada por Prodesa en el Casino Pharohs, los promotores intentaron amarrar el combate entre el venezolano Pablo Vásquez vs. Rosemberg Gómez en 147 libras. Sin embargo, según Alexander Marín, el boxeador nica y su papá, Apoderado a la vez de Rosemberg, no aceptaron.



Ante la negativa, Prodesa pondrá frente a frente a Pablo Vásquez de Venezuela y Miguel Vásquez de México, en una de dos peleas internacionales para ese día. Jaider Parra, hermano del ex campeón de las 112 libras de la AMB, Lorenzo Parra, también peleará frente a Ronnie McField, Francisco Huerta o Moisés Castro. Esta semana lo definen.





“Chocolatito” con sparrings

Para la próxima semana está previsto el arribo de un sparring para Román “Chocolatito” González, que le ayude en su preparación para la pelea de título del mundo con Yutaka Niida. Se trata del colombiano John Molina, y no se descarta el retorno de Javier Maravilla Murillo.



Maravilla, el último rival que venció el nica, está por arreglarse con los apoderados del “Chocolatito”, para venir esta vez en calidad de sparring del retador número uno a la corona de las 105 libras de la AMB.