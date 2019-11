Saviola en venta

José Vicente Hernaez/ Madrid

Javier Saviola, uno de los fichajes más sonados del Real Madrid el pasado verano, está en venta. Su rendimiento dista mucho de ser el que esperaban Bernd Schuster, el cuerpo técnico y el presidente. Sólo ha jugado seis partidos de Liga. Con eso está dicho todo. Y no ha convencido a nadie.



El Real Madrid lo ha puesto ya en el mercado, pero no lo venderá a cualquier precio. Saviola es un jugador cotizado. Y caro. Aunque llegó al club blanco con la carta de libertad en el bolsillo, sus emolumentos pueden equipararse a los de cualquier estrella de la plantilla.



Schuster, que dio luz verde a su fichaje el pasado verano, ha tardado poco tiempo en perder su confianza en el jugador argentino. Precisamente ha sido el técnico alemán quien ha comentado ya en el club que se le ponga en venta para hacer caja.





Otro delantero centro

Schuster quiere otro delantero centro para la próxima temporada. No tiene suficiente con Van Nistelrooy, aunque él no considera a Saviola un delantero centro al uso, sino un media punta. De hecho, al comenzar la temporada dijo Schuster que Raúl y Saviola eran para él dos medias puntas. Dejó claro que Van Nistelrooy era su número ‘9’ titular y Soldado su suplente, mientras que a Saviola lo consideraba el relevo natural del capitán.



Saviola esperaba disponer de más minutos en el Real Madrid, pero la continuidad de Raúl le ha impedido gozar de más oportunidades. Y las lesiones padecidas han hecho el resto. Hubo un partido, no obstante, en el que Schuster perdió la poca fe que le quedaba con él. Fue en Mallorca, en la Copa del Rey. Saviola falló un gol muy claro que hubiera significado el 2-2.



De alguna manera Schuster culpa al jugador argentino de la eliminación copera por aquella jugada y porque en el partido de vuelta, en el Bernabéu, Saviola desperdició al menos otras dos claras ocasiones para salvar la eliminatoria. El Real Madrid acabó perdiendo 0-1 y cayó eliminado. Saviola se lesionó en dicho partido.





Buenas relaciones

El Real Madrid no espera encontrar dificultades este verano para vender a Saviola por cuanto que las relaciones club-jugador son excelentes. Saviola no se ha quejado en ningún momento de su suplencia a lo largo de la temporada, pese a que en muchas ocasiones ha comentado a sus allegados que Schuster no trataba igual a todos los jugadores.



Tanto Saviola como Baptista, por ejemplo, se suelen quejar en voz baja de no ser utilizados en su verdadero puesto porque para Schuster hay un jugador intocable que tiene que jugar contra viento y marea.



Con todo, el fichaje de Saviola no le ha salido mal al Real Madrid, siempre y cuando consiga este verano un buen comprador para él. Ofertas no le faltan al argentino, ya que el verano pasado rechazó alguna de Inglaterra y otra muy importante del Zaragoza --que acabó fichando a Oliveira-- porque se había comprometido ya con el Real Madrid.



Los números de Saviola distan mucho de ser los del Barcelona. Con el Real Madrid sólo ha marcado dos goles en la Liga. No era lo que estaba previsto.