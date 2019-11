Colón mostró poder

TAMPA, Florida

El derecho dominicano Bartolo Colón tuvo ayer un rudo recibimiento a la rivalidad Boston-Yanquis, permitiendo cuatro carreras en dos tercios de entradas ante Nueva York.



La buena noticia: Colón puso en el radar los números más altos desde que fue operado del hombro derecho hace dos años.



"Me sentía bien, realmente fuerte, pero hay que darle crédito a los bateadores que pudieron aprovechar mis errores", dijo Colón a ESPNdeportes.com momentos después de su segunda salida de la pretemporada con Boston.



A pesar de que su recta viajó consistentemente entre 91 y 96 millas por hora, Colón permitió tres hits, regaló tres boletos y ponchó a dos de los ocho bateadores que enfrentó, 19 de sus 42 pitcheos cayeron fuera de la zona de strike.



"No siento dolores o molestias en ninguna parte de mi cuerpo, estoy trabajando como un animal para recuperar mi antigua forma", agregó.



"No estoy trabajando con un nuevo lanzamiento o algo por el estilo, simplemente no tenía zona. Tengo que trabajar más en ese aspecto para mi próxima salida", dijo Colón, quien ponchó a Johnny Damon y Jason Giambi que vieron pasar de noche la bola.



Unos 11,036 fanáticos, nueva marca para Legends Field de Tampa, acudieron al único partido de esta pretemporada entre Boston y Nueva York, los dos grandes rivales de la Liga Americana, en el que Colón enfrentó al estelar lanzador zurdo Andy Pettitte.



Después de ponchar a Damon, Colón permitió un sencillo al torpedero Derek Jeter, Bob Abreu pegó cuatro fouls antes de recibir bases por bolas en nueve lanzamientos, Giambi se ponchó y Jorge Posada caminó en cinco pitcheos, incluyendo una bola alta de 96 millas por hora.



El jardinero japonés Hideki Matsui recibió dos "pedradas" seguidas de 96 millas antes de conectar un elevadito corto por la banda contraria, que se convirtió en doble y empujó dos carreras.



Otro imparable de Robinson Canó puso el juego 4-0 y cuando Colón transfirió a Wilson Betemit con ocho envíos, el manager de los patirrojos, Terry Francona, llamó a Julián Tavárez desde el bullpen.



"Estuve a ley de un pitcheo para terminar la entrada en blanco, pero así es la pelota, las cosas no siempre salen como uno quiere", dijo Colón.



La próxima salida de Colón será el sábado 22 contra un equipo de Ligas Menores y luego se enfrentará a los Dodgers el viernes 28. Aunque los Medias Rojas planean dejar a Colón en un programa extendido de entrenamientos o enviarlo a Ligas Menores una vez comience la temporada de Grandes Ligas, pero el veterano serpentinero no tiene los mismos planes.



"Mi mentalidad es que haré el equipo para cuando comience la temporada", dijo.



Colón, de 34 años, firmó un contrato de Ligas Menores para tratar de ganarse el puesto del lesionado Curt Schilling en la rotación de los campeones de la Serie Mundial.



Las recientes molestias del estelar Josh Beckett han convertido al dominicano en una pieza aún más valiosa para Boston.



El quisqueyano devengará 1.2 millones de dólares y otros incentivos por actuación si consigue hacer el equipo.



Colón informó a ESPNdeportes.com que posee una cláusula que lo convertiría en agente libre si no es subido a las Grandes Ligas antes del 2 de mayo.



Hasta 2005, cuando ganó el premio Cy Young de la Liga Americana, Colón era uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, pero una lesión en el hombro lo limitó a 28 aperturas en las últimas dos temporadas.





En 2007, el derecho quisqueyano tuvo marca de 6-8 y efectividad de 6.34, la peor actuación de su carrera. Ganó 135 partidos entre 1998 y 2005, pero apenas siete desde 2006.



"No puedo prometer que volveré a ser el mismo de antes. La edad no pasa en vano, antes tenía 24 años y ahora tengo 34, pero estoy trabajando para recuperar la forma", dijo Colón, quien de la operación de reconstrucción del manguito rotador que recibió en 2006 lidió con molestias en el codo el año pasado.